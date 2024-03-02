Олег Скрипка захотел "декоммунизировать" супружеские измены

Солист группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка считает, что общественное отношение к супружеским изменам нужно декоммунизировать.

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Олег Скрипка сделал неоднозначное заявление / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный украинский музыкант и вокалист рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступил с заявлением в духе ‒ мол, супружескую верность надо бы "декоммунизировать". Об этом он заявил в интервью Ольге Немцевой.

По его мнению, супружеское измена стала аморальной вещью только в советские времена.

"Мы, как существа, – миллионы лет [назад появились – Главред], а как человек – 35 тысяч. 100 тысяч лет, то есть у нас другие формы были вообще. И то, что нас советская власть, дедушка Ленин или какие-то батюшки придумали, что надо сюда ходить, а сюда не ходить, ну это ‒ это каждый сам для себя должен решить. Тем более вообще на сегодняшний день отношения между мужчиной и женщиной не в тренде", – заявил Скрипка.

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Более того, артист считает, что оба партнера имеют полное право на внебрачные, если уже не испытывают любви друг к другу (и мужчины, и женщины).

"Это персональное дело. Ни батюшка, ни журналист не должны ей рассказывать, как ей делать, это ее дело. Тем более современная семья, насколько я читал, только с XVI века моногамно живет", – объяснил он.

Сам же певец утверждает, что любит свою жену и не изменяет ей.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией. Известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка в довольно жесткой форме прошелся по феминистическим движениям.

Также раньше Скрипка предложил экзаменовать тех, кто уехал за границу. Музыкант считает, что те, кто уже имеет украинский паспорт, однако проживали за границей, должны подтвердить, что достойны быть украинцами.

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