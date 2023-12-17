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Оккупанты "похоронили" звезду "Дизель Шоу" - актриса ответила

Анна Подгорная
17 декабря 2023, 21:01
Яне Глущенко пришлось доказывать поклонникам, что новость про ее смерть - это фейк.
Яна Глущенко
Оккупанты распустили фейк о том, что Яна Глущенко умерла / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса и резидентка "Дизель Студио" Яна Глущенко стала жертвой нелепой пропаганды страны на болтах. Там желтая пресса взяла моду "убивать" украинских артистов - выпускать новости про их смерть по той или иной причине. Недавно от такого бесчестия пострадал Виталий Козловский, а теперь пришлось отдуваться Глущенко.

Актриса в своем блоге в Instagram выложила видео чтобы успокоить поклонников: она жива, и кроме того, что ее "хоронят", чувствует себя неплохо.

"Сегодня прочла очень интересную новость о себе, что я уже того. Так нет. Я жива-здорова. Сами знаете, кто эти фейки запускает. Не переходите по ссылке (под такими сообщениями - прим редактора), пожалуйста. И мое пожелание дня: пусть [умрет] вся ... Сами знаете кто. Хорошего дня", - рассказала в ролике актриса.

видео дня

Пока Яна рассказывала, что новость про ее смерть - это фэйк, в кадр вбежал ее коллега Егор Крутоголов, который с очень удивленным лицом уточнил, жива ли еще Глущенко. Вероятно, такая глупая и надуманная новость стала поводом для добрых шуток в коллективе.

Смотрите видео Яны Глущенко с опровержением ее смерти:

Ранее известный юморист и актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин рассказал, как породнился с предательницей Оксаной Марченко, которая стала крестной для его дочери.

Также украинский певец и шоумен Владимир Дантес показал новое тату - рисунок появился на крайне необычном месте. Его авторство он приписывает детям своей партнерши, бизнесвумен Даши Кацуриной.

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