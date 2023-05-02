Огромный астероид рухнет на орбиту Земли прямо во время коронации Чарльза

Астероид, который, по оценкам, имеет ширину около 160 м, будет находиться примерно в 6 миллионах миль от Земли.

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Огромный астероид, который, по оценкам, больше, чем гигантское колесо обозрения "London Eye", рухнет на орбиту Земли в эти выходные, всего через день после коронации короля Чарльза.

По информации The Daily Star, астероид 2023-HP1 будет лететь по орбите Земли с расчетной скоростью 11,6 км в секунду и упадет около 00:40 по киевскому времени в воскресенье (7 мая).

Астероид, который, по оценкам, имеет ширину около 160 м, будет находиться примерно в 6 миллионах миль от Земли в ближайшей точке своего путешествия в космосе — хотя это звучит много, но достаточно близко, чтобы его можно было квалифицировать как "Близкий подход" учеными НАСА.

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"Коронационный" астероид на 30 метров шире, чем колесо обозрения London Eye, и ожидается, что он пролетит мимо Земли примерно через два с половиной часа после коронации Короля Чарльза, которая пройдет на восточной лужайке Виндзорского замка.

London Eye. Фото Pixabay

Великая коронация Чарльза III

Напомним, что королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, 8 сентября. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории Британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Принц Уэльский Чарльз занял британский престол 10 сентября 2022 года, через два дня после смерти его матери - королевы Елизаветы II. Чарльз III будет коронован, согласно традициям, в Вестминстерском аббатстве в первую субботу мая 2023 года.

Напомним, что Чарльз III не оставляет попыток наладить отношения с "запасным" принцем и его непростой женой. Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию.

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