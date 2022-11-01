Одна история удивительней другой: Тодоренко рассказала про приключения в дамской уборной

Регина Тодоренко рассказала, как ее фотографировали в дамской комнате / t.me/todorenkoregina

Телеведущая-запроданка Регина Тодоренко продолжает развлекать свою аудиторию нелепыми рассказами. После истерики из-за концертного платья, она решила рассказать в блоге о своих туалетных приключениях.

В красках и деталях она поведала о том, как сидела в дамской комнате по своим делам, когда к ней ворвался мужчина, и стал снимать, как она справляет естественную нужду.

Затем, жалуется Тодоренко, этот туалетный папарацци потребовал с нее кругленькую сумму за то, чтобы эти фотографии не попали в СМИ.

"Сижу я в дамской комнате, тут дверь распахивает настежь один очень известный человек. Я пытаюсь приподняться и одеться, но фотограф начинает делать снимки всего происходящего. Чувствую себя беспомощной… Кричу: "Остановитесь!" А мне в ответ: "Все исходники вы можете забрать через суд либо за отдельную плату у моего менеджера". Я негодую", - рассказывает ведущая.

Потом Регина поведала, что это был всего лишь сон, однако он был настолько ярким, что испортил ей настроение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артистов, поддержавших войну против Украины или молчали об этом. В черный список попала и Регина Тодоренко.

А ведущая и в ус не дует: недавно она выпустила новый музыкальный альбом растиражированный на российских площадках, для обложки которого снялась обнаженной.

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