Тодоренко снялась полностью голой для обложки нового альбома

Регина Тодоренко с сыновьями / instagram.com/reginatodorenko, t.me/todorenkoregina

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России и молчит о том, что та напала на Украину, презентовала свой новый альбом.

Но фанатов удивили не вокальные данные исполнительницы, а совершенно голая обложка ее альбома.

На фото Тодоренко лежит на крыше фургона в чем мать родила. Кстати, название альбома - Fire, именно то, что делает Россия с Украиной каждый день.

Тодоренко, фото из интернета

Вряд ли украинцы станут скачивать альбом предательницы, поэтому ей придется рассчитывать на российскую аудиторию.

Напомним, ранее Тодоренко впервые показала своего младшего сына, которого она цинично назвала Мир.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео ролик, где показала уже 3-месячного малыша. "Мы любим тебя, Мир! Ты - наше счастье", - подписала ролик она.

Кстати, данное видео-поздравление певица-предательница приурочила к дате, когда ее новорожденный малыш отмечает свои первые три месяца.

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