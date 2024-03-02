"Очень круто": дочь Елены Кравец рассказала о подарках от родителей

Мария Кравец откровенно призналась о подарках от родителей и какие именно ее наиболее впечатлили.

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Дочь Елены Кравец рассказала о подарках от родителей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets/, instagram.com/maarriill/

Дочь известной телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария рассказала о сюрпризах, которые ей делали родители.

Одним из топовых подарков оказались наушники, а Мария профессионально занимается танцами, поэтому они стали для нее настоящим сокровищем. А вот одними из самых важных нематериальных подарков девушка назвала путешествия, а также вечеринка на день рождения, которую родители сами организовали и оплатили.

"Последний подарок от родителей – наушники, которые я очень хотела. Это с материальных. Они изменили мое восприятие звука, а я с ним работаю и живу, танцую. Я воспринимаю за подарок путешествия. Родители оплачивали мне вечеринку и мама помогала с организацией, чтобы была хорошая еда, декор… Это знаковая вечеринка, было очень круто! Еще путешествия с друзьями, Америка", - призналась Мария в подкасте "Дома поговорим".

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Елена Кравец также поделилась, какие подарки ей делала дочь. Наиболее запомнились белые сапоги, подаренные на Новый год:

"Сапоги белые. Это уже было так по-взрослому, потому что мне всегда хочется быть в тренде и носить не что-то старомодное. Поэтому, когда ты мне подарила это, то была определенная гарантия, что это современно. И во-вторых, они мне подходили под многие вещи", - рассказала ведущая.

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Напомним, Елена Кравец поделилась личными неприятностями. По ее словам, ее дочка Катя упала с самоката и сломала руку, поэтому девочка оказалась в больнице.

А также недавно Елена Кравец, которая редко делится моментами из своей личной жизни, показала фото своих младших детей-двойняшек.

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