"Очень большое бремя": почему София Ротару скрывается от общественности - детали

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Украинская известная певица Оксана Пекун дала комментарий о поступках певицы Софии Ротару, которая полностью прекратила концертную деятельность с начала полномасштабной войны в Украине.
Как рассказала Оксана в интервью для РБК-Украина, она поддерживает связь с родной сестрой Ротару – певицей Аурикой Ротару.
"Мы дружим с Аурикой, общаемся. Но я даже не знаю. Я не лезу в чужие семейные проблемы. Но, конечно, я задумывалась, почему София не выступает. У Аурики я этого не спрашивала, я очень ее уважаю", - рассказала певица.
Также Пекун отметила, что, возможно, София Ротару хочет отдохнуть и поэтому не появляется в общественности.
"София, как мне кажется, имеет очень большое бремя славы. Может, она просто отстранилась, просто ушла на отдых. Хотя, возможно, со временем мы увидим ее. Я знаю, что она многое сделала в начале войны. И Аурика, и София очень много донатали", - рассказала Оксана Пекун.
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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