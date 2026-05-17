Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

О чем песня победителя Евровидения 2026: Bangaranga

Алена Кюпели
17 мая 2026, 07:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Болгарская певица Дара выиграла юбилейное Евровидение с песней "Бангаранга".
О чем песня Дары
О чем песня Дары "Бангаранга" / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • О чем песня Бангаранга
  • Перевод песни Бангаранга

Вчера, 16 мая в Вене завершился 70-й юбилейный конкурс Евровидение и теперь определился новый победитель.

Заветную статуэтку завоевала артистка из Болгарии - Дара с песней "Bangaranga".

видео дня

Песня была выпущена 28 февраля 2026 года. Продюсером выступила компания Monoir. Этот трек одержал победу на Евровидении с 516 баллами.

Сама певица Dara говорит, что странное слово Bangaranga - это особенное внутреннее чувство. "Бангаранга - это ощущение, что все возможно и что все будет хорошо", - говорит о песне певица.

Она добавляет, что имела долгую борьбу с тревожностью. "Единственная вещь, которая мне помогала - это был внутренний диалог и вопросы к себе - в чем ценность. Все, что я могу сказать, что быть собой, быть аутентичным с собой - это самая мощная вещь", - говорит певица Дара.

Болгария на в финале Евровидения 2026
Болгария на в финале Евровидения 2026 / Скриншот

Текст и перевод песни "Бангаранга"

Come alive (Обретаю жизнь)

Surrendered to the blinding lights (Отдавшись ослепляющим огням)

No one's gonna sleep tonight (Этой ночью никто не будет спать, )

Welcome to the riot (Добро пожаловать на место бунта! )

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm an angel, I'm a demon (Я ангел, демон и сумасшедшая безо всякой причины)

I'm a psycho for no reason (Я инициатор, задира, я не следую за другими, я лидер)

I'm a mover, I'm a teaser, I don't follow, I'm the leader (Давай я взбодрю тебя, давай я взбодрю тебя,)

Let me hype ya, hype ya up, let me hype ya up

I'ma, I'ma let you get so hooked (Ты попадёшь на мой крючок)

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

Close to the edge, I can feel it inside (Достигаю предела, я это чувствую)

Bodies on bodies and sparks bout to fly (Искры от касания тел вот-вот полетят)

Yeah, I, II'm 'bout to lose my mind, mind (Я сейчас сойду с ума)

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что грандиозный финал Евровидения-2026 преподнес невероятный сюрприз: настоящая "темная лошадка" конкурса, представительница Болгарии, сумела обойти главных фаворитов букмекеров и вырвать сенсационную победу.

Также роскошным финальным аккордом в праздновании 70-летнего юбилея Евровидения стал перформанс Верки Сердючки. Артистка дала новую жизнь легендарному треку "Volare", впервые прозвучавшему на конкурсе еще в 1958 году, и заставила петь с собой весь зал.

Вас также может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Евровидение-2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшие

РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшие

07:44Украина
Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за Украину

Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за Украину

03:00Stars
"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

23:01Stars
Реклама

Популярное

Ещё
"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хита

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хита

Последние новости

07:44

РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшие

07:40

Песню победительнице Евровидения написал друг путиниста Киркорова

07:17

О чем песня победителя Евровидения 2026: BangarangaВидео

05:41

Урожая не будет совсем: в каких местах категорически нельзя сажать перец

05:10

Четыре знака зодиака ждет особенный день: кто станет главным счастливчиком

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
04:35

Почему правильно говорить "за границу" на украинском: историк раскрыл секрет словаВидео

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

03:30

Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

03:00

Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за УкраинуВидео

Реклама
02:32

Впервые в истории: Евровидение 2026 получило сенсационного победителяВидео

02:30

Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026Видео

01:17

Пел весь зал: Сердючка захватила сцену Евровидения 2026 вместе с легендами конкурсаВидео

01:12

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

00:28

Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026Видео

16 мая, суббота
23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланиемВидео

22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

21:56

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

Реклама
21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

18:33

Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

18:32

"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

18:23

Может переписать историю: мальчик нашел древний артефакт в пустыне

18:21

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

18:19

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать помидоры во время дождя

18:09

В России заявили о полной оккупации Волчанска — какова ситуация на самом деле

17:44

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"Видео

17:41

Завершение войны в Украине: в Китае сделали заявление после переговоров с США

Реклама
17:05

Мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогателВидео

17:02

Готовы отдать последнее: в какие четыре месяца рождаются самые щедрые люди

16:59

Сразу три попадания: ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска, что известно

16:45

"Будем реалистами": в Раде дали тревожный прогноз насчет вступления Украины в ЕС

16:23

Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

16:18

Опасный выбор: за кого женщинам в СССР не разрешалось выходить замуж

15:52

Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

15:50

"Политическая система дала трещину": у Путина начались серьезные проблемы в РоссииВидео

15:39

Захват Волчанска стал для РФ "вопросом принципа": полицейский раскрыл причину

15:19

Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять