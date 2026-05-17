О чем песня победителя Евровидения 2026: Bangaranga

Болгарская певица Дара выиграла юбилейное Евровидение с песней "Бангаранга".

О чем песня Дары "Бангаранга"



О чем песня Бангаранга

Перевод песни Бангаранга

Вчера, 16 мая в Вене завершился 70-й юбилейный конкурс Евровидение и теперь определился новый победитель.

Заветную статуэтку завоевала артистка из Болгарии - Дара с песней "Bangaranga".

Песня была выпущена 28 февраля 2026 года. Продюсером выступила компания Monoir. Этот трек одержал победу на Евровидении с 516 баллами.

Сама певица Dara говорит, что странное слово Bangaranga - это особенное внутреннее чувство. "Бангаранга - это ощущение, что все возможно и что все будет хорошо", - говорит о песне певица.

Она добавляет, что имела долгую борьбу с тревожностью. "Единственная вещь, которая мне помогала - это был внутренний диалог и вопросы к себе - в чем ценность. Все, что я могу сказать, что быть собой, быть аутентичным с собой - это самая мощная вещь", - говорит певица Дара.

Болгария на в финале Евровидения 2026 / Скриншот

Текст и перевод песни "Бангаранга"

Come alive (Обретаю жизнь)

Surrendered to the blinding lights (Отдавшись ослепляющим огням)

No one's gonna sleep tonight (Этой ночью никто не будет спать, )

Welcome to the riot (Добро пожаловать на место бунта! )

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm an angel, I'm a demon (Я ангел, демон и сумасшедшая безо всякой причины)

I'm a psycho for no reason (Я инициатор, задира, я не следую за другими, я лидер)

I'm a mover, I'm a teaser, I don't follow, I'm the leader (Давай я взбодрю тебя, давай я взбодрю тебя,)

Let me hype ya, hype ya up, let me hype ya up

I'ma, I'ma let you get so hooked (Ты попадёшь на мой крючок)

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

Close to the edge, I can feel it inside (Достигаю предела, я это чувствую)

Bodies on bodies and sparks bout to fly (Искры от касания тел вот-вот полетят)

Yeah, I, II'm 'bout to lose my mind, mind (Я сейчас сойду с ума)

Ранее Главред сообщал, что грандиозный финал Евровидения-2026 преподнес невероятный сюрприз: настоящая "темная лошадка" конкурса, представительница Болгарии, сумела обойти главных фаворитов букмекеров и вырвать сенсационную победу.

Также роскошным финальным аккордом в праздновании 70-летнего юбилея Евровидения стал перформанс Верки Сердючки. Артистка дала новую жизнь легендарному треку "Volare", впервые прозвучавшему на конкурсе еще в 1958 году, и заставила петь с собой весь зал.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

