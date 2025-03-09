Новые правила выезда Минкульта: украинского артиста не выпустили на концерт

Кратко:
- YAKTAK планировал дать три концерта в Европе
- Артист перенес выступления
Популярный украинский певец YAKTAK, настоящее имя которого Ярослав Карпук, объявил о переносе концертов за рубежом. Артиста не выпустили за границу. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Певец, известный песнями "Уночі", "Погляд", "LaLaLa", планировал дать три концерта в Европе. В частности, он должен был выступить в Бухаресте, Кошице и Будапеште 8, 10 и 11 марта соответственно. Однако концерты были отменены, а в его гастрольный тур внесены изменения.
Причиной стал новый указ Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Как известно, в феврале в ведомстве ограничили артистам выезд из Украины.
По словам Ярослава, изменения в законодательстве коснулись и его. Сейчас он перенес выступления и не назвал новых дат, поскольку не знает, когда сможет выехать за границу. В то же время все его концерты в Украине состоятся по плану.
"К сожалению, вынуждены перенести эти концерты (пока на неопределенные даты). Изменения в законодательстве повлияли на возможность выезда за пределы Украины, из-за чего проведение запланированных концертов пока стало невозможным", - отметил YAKTAK.
Решение Минкульта – что известно
Нововведение Минкульт ввел, чтобы предотвратить злоупотребления. Дело в том, что этому предшествовало то, что около 20% исполнителей мужского пола призывного возраста ранее выехали за границу и не вернулись.
Как сообщал Главред, известный украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) рассказал о том, что украинский Минкульт не выпустил его в гастрольный тур по Европе.
В пресс-службе министерства культуры и стратегических коммуникаций сообщили, что решение о запрете выезда за границу военнообязанных деятелей культуры и медийщиков является временным. Его возобновят после решения правительства.
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Кто такой YakTak?
YakTak (настоящее имя - Ярослав Карпук) - украинский исполнитель и автор песен в стиле поп и хип-хоп. Участник 5 сезона музыкального проекта Голос. Діти (2019), финалист Национального отбора на Евровидение-2024 (4 место), лауреат премии "Muzvar Awards" (2023). Сольный проект "YakTak" Карпук запустил в феврале 2022 года. В феврале 2024 года у артиста вышел дебютный студийный альбом.
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