Новые правила выезда Минкульта: украинского артиста не выпустили на концерт

В феврале в ведомстве ограничили артистам выезд из Украины.

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YAKTAK / коллаж: Главред, фото: instagram YAKTAK

Кратко:

YAKTAK планировал дать три концерта в Европе

Артист перенес выступления

Популярный украинский певец YAKTAK, настоящее имя которого Ярослав Карпук, объявил о переносе концертов за рубежом. Артиста не выпустили за границу. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Певец, известный песнями "Уночі", "Погляд", "LaLaLa", планировал дать три концерта в Европе. В частности, он должен был выступить в Бухаресте, Кошице и Будапеште 8, 10 и 11 марта соответственно. Однако концерты были отменены, а в его гастрольный тур внесены изменения.

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Причиной стал новый указ Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Как известно, в феврале в ведомстве ограничили артистам выезд из Украины.

По словам Ярослава, изменения в законодательстве коснулись и его. Сейчас он перенес выступления и не назвал новых дат, поскольку не знает, когда сможет выехать за границу. В то же время все его концерты в Украине состоятся по плану.

"К сожалению, вынуждены перенести эти концерты (пока на неопределенные даты). Изменения в законодательстве повлияли на возможность выезда за пределы Украины, из-за чего проведение запланированных концертов пока стало невозможным", - отметил YAKTAK.

Решение Минкульта – что известно

Нововведение Минкульт ввел, чтобы предотвратить злоупотребления. Дело в том, что этому предшествовало то, что около 20% исполнителей мужского пола призывного возраста ранее выехали за границу и не вернулись.

Как сообщал Главред, известный украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) рассказал о том, что украинский Минкульт не выпустил его в гастрольный тур по Европе.

В пресс-службе министерства культуры и стратегических коммуникаций сообщили, что решение о запрете выезда за границу военнообязанных деятелей культуры и медийщиков является временным. Его возобновят после решения правительства.

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Кто такой YakTak? YakTak (настоящее имя - Ярослав Карпук) - украинский исполнитель и автор песен в стиле поп и хип-хоп. Участник 5 сезона музыкального проекта Голос. Діти (2019), финалист Национального отбора на Евровидение-2024 (4 место), лауреат премии "Muzvar Awards" (2023). Сольный проект "YakTak" Карпук запустил в феврале 2022 года. В феврале 2024 года у артиста вышел дебютный студийный альбом.

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