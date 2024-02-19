Новая любовница Путина - "Барби" диктатора: что известно о пассии

У Путина появилась новая любовница с внешностью Барби.

https://stars.glavred.info/novaya-lyubovnica-putina-barbi-diktatora-pravda-o-passii-10543004.html Ссылка скопирована

Новая пассия Путина - Екатерина Мизулина / фото: instagram.com/ekaterina_mizulina

Вероятно, Екатерина Мизулина является новой любовницей российского диктатора Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Стало известно, что она дочь российской сенаторки Елены Мизулиной.

Екатерине 39 лет, она глава Российской Лиги безопасного интернета, а ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной, Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.

Мизулина всема силами старается очистить интернет от критики Путина и его диктаторских решений.

видео дня

Известно, что Екатерина окончила Школу восточных и африканских исследований Лондонского университета в 2004 году и имеет степень истории искусств и индонезийского языка.Работала переводчиком в официальных российских делегациях, посещающих Китай.

Мизулина уже засветилась своими позорными заявлениями в сторону Украины в стиле российских пропагандистов.

"Сначала мы очистим Украину от нацистов и бандитов, а затем доберемся до Гугла и Википедии", - заявила Мизулина.

Также российская правозащитница Ольга Романова, в эфире "24 канала" заявила, что "Мизулина полностью по вкусу Путина". Ведь диктатору очень подходит и импонирует тип "Барби".

Напомним, Алина Кабаева, о корой уже годами ходят слухи, что она любовница Путина, была на скандальной "голой" вечеринке Ивлеевой. Гимнастка так и не прокомментировала свой поступок.

Недавно Кабаева шокировала россиян своим внешним видом и появилась на публике с обручальным кольцом. От кого оно, так и осталось загадкой для всех, ведь гимнастка молчит о личной жизни.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.