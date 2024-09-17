Ноги в пятнах: у путиниста Игоря Николаева ряд тяжелых заболеваний - что случилось

У Игоря Николаева появились специфические пятна на ногах.

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Игорь Николаев засветил больные ноги / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Поклонники российского певца Игоря Николаева, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, но посещал незаконно оккупированный украинский Крым, не на шутку встревожены слухами об ухудшении здоровья артиста.

Как сообщают росСМИ, на днях на пропагандистском росТВ были показаны кадры, на которых у музыканта заметны специфические пятна на ногах.

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"Возникают они на фоне варикозного расширения вен, тромбофлебита, сахарного диабета, ишемии и ряда сосудистых заболеваний", — сказали пропагандисты.

Сам же молчун никак не комментирует состояние своего здоровья, что еще больше подогревает слухи об его проблемах.

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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Отметим, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николая рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

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