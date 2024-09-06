"Смириться сложно": жена путиниста Игоря Николаева высказалась о второй беременности

Жена Николаева рассказала, что ее все время записывают в ряды беременных из-за небольшого живота.

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Юлия Проскурякова ответила на слухи о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uliaveronika/?hl=uk

Жена российского музыканта Игоря Николаева, который признал незаконную аннексию украинского Крыма, певица Юлия Проскурякова решила поставить точку в слухах об ее беременности.

Недавно в пропагандистских росСМИ появились новости о том, что Проскурякова засветила округлившийся живот, но в своих соцсетях жена путиниста не стала молчать и ответила на слухи о второй беременности.

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"Просто я не худая! С этим в шоу-бизнесе смириться сложно, видимо. Все должны быть очень худыми. Небольшой живот, и все, тебя все время записывают в беременные", —заявила Проскурякова.

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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Отметим, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николая рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

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