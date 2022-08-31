"Никогда не встречай своих героев": Арнольд Шварценеггер попрощался с Михаилом Горбачевым

Арнольд Шварценеггер показал фото с Горбачевым и попрощался с ним / instagram.com/schwarzenegger

30 августа на 92-м году жизни умер после продолжительной болезни бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Политическому деятелю посвятил прощальный пост на своей странице в Instagram культурист, актер, продюсер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Он признался, что считал Горбачева не просто своим другом, а своим героем, примером для подражания.

Железный Арни опубликовал совместный снимок с президентом СССР - они жмут друг другу руки на фоне огромного фотопортрета Горбачева. "Есть старая присказка: "Никогда не встречай своих героев". Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло называть его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни.

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Представьте себе, что вы поднялись на самый верх любой организации, а затем у вас хватило мудрости и мужества оглянуться и сказать: "Это не работает для людей, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?"

Именно так поступил Михаил Горбачев в старом Советском Союзе. Его навсегда запомнят как героя, разрушившего коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти. Теперь он принадлежит истории, и я знаю, что он очень рад воссоединению со своей дорогой Раисой, еще раз переживая одну из величайших историй любви всех времен.

Когда вы увидите возможность повлиять на ситуацию, оставить лучший мир следующему поколению, я надеюсь, вы подумаете о Горбачеве и спросите себя: "Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?" Я знаю, что именно так я и поступлю", - написал Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер и Михаил Горбачев / instagram.com/schwarzenegger

Михаил Горбачев - биография

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период от 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года.

Также Горбачев был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Горбачев в январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам и распаду СССР.

Что думал Горбачев о войне, которую развязала Россия

Как рассказал в интервью Forbes Россия журналист Алексей Венедиктов, близкий друг последнего президента СССР Михаила Горбачева, тот ужасается, увидев, как Путин разрушил дело его жизни.

"Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает (что происходит - ред). Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева", – заявил журналист, напомнив о политике перестройки и гласности, которая предусматривала, в частности, свободу слова и вероисповедания.

Теперь же политикой Путина все это "наследие Горбачева", по словам журналиста, в РФ уничтожено.

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