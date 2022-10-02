Ничего не получат даже родные: стало известно кому покойный Моисеев завещал все свое имущество

Кому Моисеев завещал свое имущество / instagram.com/bmoiseevpro/

После того, как 27 сентября стало известно о смерть российского певца Бориса Моисеева, в Сети заговорили о его имуществе и том, кому оно достанется. Ходили даже слухи о том, что его квартира достанется Кристине Орбакайте. Продюсер Евгений Морозов это отрицал и рассказал детали. Об этом сообщает kp.ua.

Продюсер отметил, что даже брат Моисеева Маркс Толкач ничего не получит, ведь забыл о нем, когда тот мучился после двух пережитых инсультов.

Все свое имущество певец передал своему концертному директору Сергею Гороху, который постоянно находился рядом с артистом и помогал ему. Сделать ему именно так посоветовал еще на тот момент живой Иосиф Кобзон.

"Боря переписал все имущество на своего директора Сергея Гороха. Родному брату он ничего не хочет оставлять. И я Борю поддержал в этом решении. Я думаю, это правильно, все-таки Горох с ним 24 часа вместе. Самый близкий человек! А родственники о больном Боре даже не вспоминают", - рассказал продюсер.

Смерть Бориса Моисеева

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

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