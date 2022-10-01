Лифчик не удержал: молодая жена Цекало показала неудачное фото в купальнике

Дарина Эрвин / instagram.com/darina.ervin/

31-летняя жена российского продюсера и шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась с подписчиками свежим откровенным фото в Instagram.

В частности, Эрвин опубликовала снимок, на котором предстала в купальние, из которого практически выпала одна грудь.

Жена престарелого телеведущего и художница поделилась еще несколькими снимками с отдыха. Оказалось, что Эрвин провела день на одном из пляжей Лос-Анджелеса, где загорала и купалась.

"Не знаю, как это объяснить, но четверг, октябрь, восемь вечера — все одинаково", — прокомментировала одну из фотографий она.

Фоловеры восхитились красотой женщины и пожелали ей прекрасного отдыха. "Добрый день, красавица! Надеюсь, у тебя будет прекрасный день", "Красавица, кто сделал тебе это фото в Малибу?", "Шикарно выглядишь! Отдыхай", — прокомментировали публикацию поклонники Эрвин.

Напомним, ранее Эрвин показала на весь Instagram свои "прелести". В частности, на своей странице социальной сети она выложила фото в платье, в которое практически не поместилась ее грудь.

Пользователи стали удивляться, на чем же держится такое платье, ведь до демонстрации "самого интересного" остаются считанные миллиметры.

Как известно, с 2019 года Дарина замужем за Александром Цекало и живет преимущественно в США и Европе.

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