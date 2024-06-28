Ничего криминального: Каменских рассказала, почему будет петь на русском языке

Украинская певица не видит проблем в том, чтобы исполнять песни на русском языке.

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Настя Каменских ответила на неудобный вопрос/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Украинская певица Настя Каменских сделала заявление относительно ее отношения к русскому языку и исполнению русскоязычного репертуара.

Об этом она рассказала в программе "Утро в большом городе" на канале ICTV.

"У меня украиноязычная программа. У меня есть песни на русском языке, мои песни, и, конечно, я их буду исполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Мне кажется, что все равно это песни, которые я люблю, это моя история. Я не вижу в этом ничего такого криминального", - сказала Настя.

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Каменских заявила, что самое главное, что у нее есть четкая позиция и она все показывает своими действиями.

"Потому что я верю, что это боты, потому что я не могу верить, что украинцы вообще могут что-нибудь такое писать", – заверила исполнительница. Каменских ответила на вопрос, заточено ли сейчас ее творчество преимущественно за границу.

Настя Каменских / инфографика: Главред

"Я поняла, что я больше не могу переносить свою жизнь. Моя позиция четкая, я очень люблю свою страну, более того, я продолжаю быть голосом и рупором. Нет, я не "заточена". Я делаю да, да, да, я всегда была интернациональной... Я просто пытаюсь создавать, чтобы не останавливаться", - сообщила она.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект.

А также недавно Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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