Невестка скандальной Оксаны Марченко рассекретила имя и пол второго ребенка

Бабушка и дедушка младенца, супруги-предатели Оксана Марченко и Виктор Медведчук, его праздник проигнорировали.

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Как зовут второго внука Оксаны Марченко - родственники раскрыли имя и пол младенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/90_katerina_60

Екатерина Марченко вышла замуж за старшего сына ведущей-предательницы Оксаны Марченко Богдана в 2020 году. В 2021 году она родила сына, которого назвала в честь тестя - политика-перебежчика и кума путина Виктора Медведчука.

В конце 2023 года появились слухи о том, что Екатерина и Богдан Марченко, которые якобы живут в Москве, стали родителями во второй раз. Пол и имя ребенка супруги скрывали.

Раскрыла интригу сестра-близнец Екатерины Елена. На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков с детского праздника, вероятно, с крестин новорожденного. В кадр попали Елена и Екатерина, их мама, маленький Виктор и младенец.

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Второй внук Оксаны Марченко - мальчик по имени Михаил. К слову, на праздничном мероприятии присутствовали только родные Екатерины - одиозные тесть с тещей на вечеринке не засветились. Не было также фотографий отца Михаила - Богдана Марченко.

Как зовут второго внука Оксаны Марченко - родственники раскрыли имя и пол младенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lenaelena2222

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