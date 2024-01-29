Невестка скандальной Оксаны Марченко рассекретила имя и пол второго ребенка

Екатерина Марченко вышла замуж за старшего сына ведущей-предательницы Оксаны Марченко Богдана в 2020 году. В 2021 году она родила сына, которого назвала в честь тестя - политика-перебежчика и кума путина Виктора Медведчука.
В конце 2023 года появились слухи о том, что Екатерина и Богдан Марченко, которые якобы живут в Москве, стали родителями во второй раз. Пол и имя ребенка супруги скрывали.
Раскрыла интригу сестра-близнец Екатерины Елена. На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков с детского праздника, вероятно, с крестин новорожденного. В кадр попали Елена и Екатерина, их мама, маленький Виктор и младенец.
Второй внук Оксаны Марченко - мальчик по имени Михаил. К слову, на праздничном мероприятии присутствовали только родные Екатерины - одиозные тесть с тещей на вечеринке не засветились. Не было также фотографий отца Михаила - Богдана Марченко.
Ранее стало известно, что экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, будет искать нового возлюбленного на романтическом шоу.
Также музыкальный продюсер и певец Потап публично извинился перед Настей Каменских. Это породило новую волну слухов о том, что в браке артистов случился разлад.
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