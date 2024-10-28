Неугомонная свекровь: Виктория Бекхэм точит зуб на пассию младшего сына - СМИ

"Стильная перчинка" недовольна тем, кого в их дом привел 19-летний Круз.

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Виктория Бекхэм не одобряет новую девушку Круза Бекхэма Джеки Апостел / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jackie.apostel, ua.depositphotos.com

Виктория Бекхэм сумела построить успешную карьеру певицы, а также дизайнера и бизнесвумен. Однако все это - не в ущерб семье: с дочерью и тремя сыновьями и "стильной перчинки" прекрасные отношения. Чего не скажешь про их избранниц.

В 2022 году все западные таблоиды в деталях разбирали конфликт между Викторией и актрисой Николой Пельтц - невестой, а затем и женой старшего сына Бекхэмов Бруклина. Сейчас светскую львицу серьезно беспокоит любовный выбор ее младшего сына Круза.

19-летний наследник Бекхэмов весной 2024 года закрутил роман с певицей немецко-бразильского происхождения Джеки Апостел. Сперва пара прикрывала отношения совместной работой над музыкой, но затем Круз начал выходить с Джеки в свет и приводить ее на семейные мероприятия.

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Таким развитием событий Виктория очень недовольна (хоть поклонники и утверждают, что себе в пару юный Круз выбрал мамину копию), ведь Апостел на целых 10 лет старше ее сына. Как сообщают инсайдеры изданию The Daily Mail, втайне Бекхэм надеется, что этот роман для ее ребенка - просто мимолетное увлечение.

"Последние несколько недель Виктория была в очень плохом настроении. Это на нее не похоже. Она не хочет проблем с Крузом, но ее пугает их разница в возрасте. Она втайне цепляется за надежду, что эта связь скоро закончится", - говорит информатор.

Стоит отметить, что вмешиваться в отношения сына Бекхэмы не планируют. Более того: Дэвид считает, что роман со старшей девушкой для юного Круза станет хорошим жизненным опытом.

Джеки Апостел - новая девушка Круза Бекхэма / instagram.com/jackie.apostel

Кто такая Виктория Бекхэм? Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

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