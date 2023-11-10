'Нет никаких оправданий': Ксения Мишина раскрыла шокирующую правда об экс-супруге-абьюзере

Украинская актриса и ведущая, Ксения Мишина, раскрыла детали своего сложного периода жизни, связанного с беременностью и материнством. В проекте Рамины Эсхакзай она откровенно поделилась, что беременность Платоном, была незапланированной и изначально желанной для ее бывшего мужа.
Мишина признала, что с экс-супругом они не использовали средства контрацепции, поэтому новость о беременности не стала для нее неожиданностью.
"Это не было неожиданно, потому что мы... скажем так, не контролировали этот процесс", – отметила ведущая.
Бывший муж изначально не был против ребенка. Но, как оказалось позже, во время беременности ее партнер отказался от ответственности и внезапно бросил беременную женщину. Он даже не пришел на выписку из роддома поддержать женщину и увидеть сына.
"Да, нет мне никаких оправданий. Я испугался. Понял, что не могу. Я боялся, я не понимал, что дальше делать", – процитировала бывшего мужа Мишина.
Только десять лет спустя, во время полномасштабного вторжения и военных действий, бывший муж снова появился на горизонте. Он пытался установить контакт с сыном. Однако Ксения признала, что не видит истинной любви и искренности в этой встрече, считая это попыткой привлечь ее внимание, а не ребенка.
Актриса отметила, что не осуждает отца своего сына за прошлое и решила отпустить старые обиды. Сейчас мужчина не принимает участия в воспитании сына и не общается с ним.
Напомним, недавно Ксения Мишина оказалась в больнице и перенесла первую в жизни операцию. Об этом сообщила сама артистка в своем Instagram, опубликовав видео, на котором ей устанавливают капельницу.
Также Мишина рассказала о своей личной жизни. В Instagram актриса опубликовала обольстительное видео, в посте она поделилась размышлениями о сути счастья и личного благополучия. Ксения подчеркнула, что не делает основным показателем своего счастья наличие или отсутствие мужчины в ее жизни.
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