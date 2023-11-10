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"Нет никаких оправданий": Ксения Мишина раскрыла шокирующую правда об экс-супруге-абьюзере

Руслана Заклинская
10 ноября 2023, 19:18
Актриса поделилась деталями о своей беременности и рассказала о реакции экс-супруга на пополнение в семье.
'Нет никаких оправданий': Ксения Мишина раскрыла шокирующую правда об экс-супруге-абьюзере
Ксения Мишина рассказала о своей беременности и реакции мужа / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / misha.k.ua

Украинская актриса и ведущая, Ксения Мишина, раскрыла детали своего сложного периода жизни, связанного с беременностью и материнством. В проекте Рамины Эсхакзай она откровенно поделилась, что беременность Платоном, была незапланированной и изначально желанной для ее бывшего мужа.

Мишина признала, что с экс-супругом они не использовали средства контрацепции, поэтому новость о беременности не стала для нее неожиданностью.

"Это не было неожиданно, потому что мы... скажем так, не контролировали этот процесс", – отметила ведущая.

видео дня

Бывший муж изначально не был против ребенка. Но, как оказалось позже, во время беременности ее партнер отказался от ответственности и внезапно бросил беременную женщину. Он даже не пришел на выписку из роддома поддержать женщину и увидеть сына.

"Да, нет мне никаких оправданий. Я испугался. Понял, что не могу. Я боялся, я не понимал, что дальше делать", – процитировала бывшего мужа Мишина.

Только десять лет спустя, во время полномасштабного вторжения и военных действий, бывший муж снова появился на горизонте. Он пытался установить контакт с сыном. Однако Ксения признала, что не видит истинной любви и искренности в этой встрече, считая это попыткой привлечь ее внимание, а не ребенка.

Актриса отметила, что не осуждает отца своего сына за прошлое и решила отпустить старые обиды. Сейчас мужчина не принимает участия в воспитании сына и не общается с ним.

Напомним, недавно Ксения Мишина оказалась в больнице и перенесла первую в жизни операцию. Об этом сообщила сама артистка в своем Instagram, опубликовав видео, на котором ей устанавливают капельницу.

Также Мишина рассказала о своей личной жизни. В Instagram актриса опубликовала обольстительное видео, в посте она поделилась размышлениями о сути счастья и личного благополучия. Ксения подчеркнула, что не делает основным показателем своего счастья наличие или отсутствие мужчины в ее жизни.

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