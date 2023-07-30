"Лихорадка и потеря сознания": Ксения Мишина загремела в больницу

Звезда "Крепостной" пожаловалась на дорогое медицинское обслуживание.

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Ксения Мишина попала в больницу с отравлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина шокировала поклонников снимками из больницы - утром на своей странице в Instagram она опубликовала фото, на которых лежит на больничной койке с капельницей в руке.

Как с иронией отметила артистка, ее организм решил устроить ей выходной. Правда, с не очень приятными последствиями. Вчера днем Мишиной потребовалась помощь врачей, так как у нее появились симптомы острого пищевого отравления.

Она призналась, что всему виной некачественные устрицы и морепродукты. Из-за них актриса весь день провела под капельницами, а ночью ее "штормило" и лихорадило. К счастью, к сегодняшнему утру Ксения уже чувствовала себя достаточно хорошо чтобы вернуться домой.

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В сторис Мишина предупредила фанатов быть более внимательными к своему здоровью, потому что лечение ей, похоже, обошлось в весьма кругленькую сумму.

Впрочем, оно имело свой поразительный эффект. После пищевого отравления и медицинских процедур у актрисы все еще остались силы соблюдать свои утренние ритуалы. Например, сделать вакуум живота, который обеспечивает ей безупречный рельефный пресс.

Ксения Мишина попала в больницу с отравлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Ранее украинская прима-балерина Катерина Кухар призналась, что ей предлагали должность министра культуры Украины, от которой, к разочарованию поклонников, она отказалась.

Также в Сети появилось видео, как Кароль станцевала в ресторане с мужчиной, которым оказался участник шоу Танцы со звездами Дмитрий Жук. Сын Тины плясок мамы не оценил.

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