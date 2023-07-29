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Кароль станцевала в ресторане с мужчиной: сын немедленно "приревновал"

Дмитрий Видоменко
29 июля 2023, 14:01 обновлено 29 июля, 14:02
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Украинская певица Тина Кароль вместе с сыном пришла в ресторан, где встретила участница шоу "Танцы со звездами" Дмитрия Жука. И станцевала с мужчиной.
Кароль, сын
Тина Кароль с сыном Веней попала в интересную ситуацию / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известная украинская поп-певица Тина Кароль вместе с юным сыном Вениамином угодила в любопытную ситуацию.

Исполнительница решила поужинать с отпрыском в одном из дорогих ресторанов. И там встретила участника развлекательного шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Дмитрия Жука (Кароль много лет была ведущей этой телепрограммы). Певица решила не тратить время зря и станцевать с мужчиной.

Но вот Вениамин не оценил поведение матери. Сперва юноша смущенно засмеялся. А затем явно неласково глянул на Жука. И вообще, парень явно скучал и ждал, пока его мама натанцуется.

Смотрите видео танца Тины Кароль и Дмитрия Жука:

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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