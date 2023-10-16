Ксения Мишина показала стальной пресс в кружевном нижнем белье

Звезда "Крепстной" празднует создание лучшей версии себя пикантными сэлфи.

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Ксения Мишина в нижнем белье показала сэлфи из ванной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина около года назад стала активно заниматься созданием тела своей мечты. Она всегда была стройной, но артистке казалось, что чего-то не хватает.

Теперь Мишина не только изящна, но и может похвастаться атлетичным рельефом. Чем она, впрочем, с удовольствием занимается - время от времени на ее странице в Instagram появляются профессиональные снимки в ярких и весьма открытых образах, и повседневные фото.

И если эффектность первых можно списать на ретушь, то бытовые на все сто процентов доказывают, что Ксения проделала огромный труд на своей фигурой. Так актриса недавно побаловала поклонников утренним сэлфи в зеркале ванной комнаты.

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В кадре заспанная Мишина позирует в черном нижнем белье, потирая глаза - даже утром и без косметики актриса выглядит, как с обложки журнала, а на подтянутом животике можно рассмотреть каждую мышцу стального пресса.

Ксения Мишина в нижнем белье показала сэлфи из ванной / instagram.com/misha.k.ua

Ранее Звезда "Сватов" и "Папика" Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников гибким, рельефным телом. Актриса ежедневно занимается над совершенствованием своей формы.

Также украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях похвасталась обновленными после похудения формами в пикантном нижнем белье.

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