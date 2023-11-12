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"Нерусский без кусочка конца": Слепакова хотят посадить на 5 лет за пародию на трек путиниста Шамана.

Дмитрий Видоменко
12 ноября 2023, 22:02
Известный российский комик и бард Семен Слепаков, осудивший войну в Украине и путинский режим, разозлил россиян своей новой сатирической песней.
Слепаков, Шаман
Слепаков записал ядовитую пародию на трек певца-путиниста Шамана

Известный российский комик, сценарист и бард Семен Слепаков, давно осудивший войну в Украине и преступный путинский режим, разозлил жителем страны-агрессора РФ новой сатирической песней. В этот раз он в образе певца "Шимона" сделал пародию на пропагандистскую песню "Я русский" певца-путиниста Шамана (он же Ярослав Дронов).

Слепаков спел песню "Нерусский", за что теперь бывшие сограждане (комик уже успел получить израильский паспорт) требуют лишить его свободы.

В частности, въелись на "иноагента" представители движения "Ветераны России". Они обратились в прокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием проверить комика и возбудить против него уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды, равно как унижение человеческого достоинства".

И это при том, что Слепаков никак не оскорбляет россиян. А всего лишь иронично поет о том, что он по национальности еврей. Собственно, эта песня впервые и прозвучала во время благотворительного прямого эфира в шоу другого комика-"иноагента" Михаила Шаца, во время которого юмористы собирали деньги в поддержку израильтян, которые пострадали от нападения террористической организации ХАМАС.

"Нерусский, не важна кровь отца. Нерусский, без кусочка конца. Нерусский, мне не повезло. Нерусский, я всемирное зло", – спел Слепаков.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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Семен Слепаков новости шоу бизнеса
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