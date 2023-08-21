Чуть не сгорел на работе: у SHAMAN на концерте Газманова запылала шинель

Концерт двух певцов-путинистов Олега Газманова и SHAMAN (Ярослава Дронова) во временно аннексированном Крыму едва не стал "трагедией" – из-за прожженной шинели от концертного костюма. Ситуацию активно "разгоняют" российские пропагандистские СМИ.
Во время исполнения одной из своих пропагандистских шлягеров SHAMAN картинно крутился вокруг своей оси и жеманным жестом бросил шинель на пол. А, поскольку его выступление сопровождалось пиротехническим представлением, то искри немедленно подожгли этот предмет гардероба. В интервью русским пропагандистам SHAMAN, видимо, решил подавить на жалость и показал дыру в ткани. Причем его "жизненно важные органы", как утверждает он сам, от инцидента не пострадали. И это логично – ведь пальто горело на сцене в нескольких метрах от пляшущего певца-путиниста.
Напомним, ранее юморист Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.
Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.
Вас могут заинтересовать такие новости: