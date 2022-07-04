Ненавидит Россию и презирает россиян: актриса из РФ дала интервью иностранным СМИ

Юлия Ауг поддержала Украину/ Solenka.info

Российская актриса Юлия Ауг заявила иностранным СМИ о своей ненависти к РФ из-за жестокой войны, которую россия развязала в Украине.

Российское издание Solenka.info сообщает, что 52-летняя актриса выехала в Эстонию, с которой ее связывает дед по отцовской линии, однако сейчас она находится в россии. Кроме того, актриса дала интервью иностранным СМИ (каким, не сообщается - авт.), где заявила, что ненавидит россию, резко осуждает нынешнюю российскую власть и презирает россиян, поддерживающих агрессивные действия российской армии в Украине.

Россияне возмутились поведением актрисы и потребовали не просто призвать Ауг к ответственности, но и наказать ее самым жестким образом. По мнению российских пользователей интернета, актриса не достойна "высокого" звания гражданки россии.

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Издание отмечает, что Ауг давно высказывалась в отношении россиян и президента путина. Еще несколько лет назад актриса открыто называла жителей РФ "русскими скотами" и желала скорейшей смерти путину. В 2014 году Юлия выступила против аннексии Крыма и заявила, что для нее полуостров всегда будет украинской территорией, оккупированной русскими.

Напомним, ранее российский актер Георгий Дронов, известный благодаря ролям в ситкомах Воронины и Саша+Маша, в интервью для BalasanyanChannel назвал геноцид украинцев подвигом российских солдат.