Неделя без Нины Матвиенко: Тоня Матвиенко призналась, как переживает смерть мамы

Дочь Нины Митрофановны вышла на связь с поклонниками.

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Тоня Матвиенко рассказала, как себя чувствует после смерти Нины Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица, Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко неделю назад потеряла маму - 8 октября умерла Народная артистка, душа украинской песни, Герой Украины, певица Нина Матвиенко.

Тоня тяжело переживает утрату, и хоть она пообещала маме не плакать, сдержать слово ей удается с трудом. На церемонии прощания, которая состоялась 11 октября в Национальной филармонии Украины, она храбро держалась, отвечая на вопросы журналистов и сочувственные слова тех, кто пришел проститься с легендой.

Со дня смерти Нины Митрофановны прошло чуть больше недели, и ее дочь по-прежнему пытается принять страшную утрату. Недавно Тоня вышла на связь с поклонниками в своем блоге в Instagram.

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С момента похорон матери Матвиенко-младшая старалась хранить молчание в Сети. Однако позже все-таки решила ответить на самый частый вопрос от подписчиков. "Как я? Будто время остановилась", - пишет Тоня.

Свое внутреннее состояние она проиллюстрировала сэлфи, выполненным на улице в ночное время.

Тоня Матвиенко рассказала, как себя чувствует после смерти Нины Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Нины Матвиенко. Он выразил свои соболезнования семье артистки и напомнил, в чем ценность ее творчества для украинской культуры.

Также не сдержала эмоции по поводу смерти Нины Митрофановны и ее коллега, певица София Ротару. София Михайловна отметила, что смерть Матвиенко разбила ей сердце.

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