Друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы

Подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.

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Нина Матвиенко умерла - друзья рассказали про болезнь певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Вчера не стало Нины Матвиенко - легендарной украинской певицы с уникальным голосом. Ей было 75 лет. Семья артистки не оглашает причину ее смерти, однако близкие друзья Нины Митрофановны прокомментировали ее уход.

Об этом сообщает Оbozrevatel. Так Валентина Ковальская, которая была подругой Матвиенко с юных лет и коллегой по трио "Золотые ключи", рассказала, что в конце лета, когда они виделись в последний раз, певица выглядела бодро, но уже тогда Ковальская заподозрила, что у Нины Митрофановны проблемы с поджелудочной. Позже у Матвиенко было две операции.

"Я знала, что Нина лежит в больнице, что ей сделали операции, но была уверена, что ее вытащат. Делали операцию на поджелудочной, а потом вроде на почках. Уточнения, чем именно болеет, не было. Я думала: "Ну бывает, возраст". Поддерживала, высылала всякие смешинки. Она мне написала: "Уже одна операция прошла, еще вторую жду". После второй отправила фото. Сидела в кресле, хорошо выглядела, правда, с коротко подстриженными волосами. Написала: "Я уже могу сидеть, слава Богу", - рассказала Валентина Ковальская.

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Украинская певица Оксана Муха, которая сейчас борется с онкологией, была не только коллегой, но и подругой Матвиенко. Она рассказала, что также общалась с певицей в конце августа. "Нина не сказала мне о болезни. Выслала фото, где она подстрижена коротко. Я спросила, что произошло: такое решительное изменение. Она: "Не переживай, все хорошо. Надоели длинные волосы". А я не решилась лезть в душу. Я тоже долго молчала о своей болезни", - отмечает Муха.

Ведущая и певица Анжелика Рудницкая добавляет: близкое окружение Нины Матвиенко знало, что ей нехорошо, но из уважения хранило ее секрет - певица не хотела казаться публике слабой. "Мы, ее друзья, узнали о болезни относительно недавно. Молчали, потому что она не хотела показываться слабой. Я спрашивала Тоню, можно ли приехать в больницу, ответила, что мама не хочет, чтобы ее видели такой. Она до последнего беспокоилась, чтобы оставаться настоящей княгиней", - говорит она.

Ольга Сумская шокирована смертью Нины Митрофановны: "Не знаю, почему так быстро и можно ли было спасти. Еще на Рождество мы вместе сидели за одним столом. Это были Карпаты. Ниночка была так прекрасна, сияющая, жизнерадостная – даже мысли не было, что скоро все станет по-другому. Красавица, энергетика зашкаливала, роскошный наряд, улыбка. Мы встречались на концертах для военных этой весной и летом… Несколько месяцев – и такая страшная новость".

Ранее умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.

Также стало известно, что в возрасте 61 года скончался известный украинский модельер Петр Сорокин. Он был основателем и владельцем одноименного бренда, который специализировался на создании женской одежды.

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