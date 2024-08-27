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"Не знал, выживу ли": Винник рассказал о своей болезни

Алена Кюпели
27 августа 2024, 23:38
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Олег Винник впервые публично рассказал о своей болезни после долгого молчания.
Олег Винник
Олег Винник вышел на связь/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинский певец Олег Винник, который сбежал еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в Германию, решился на откровенный разговор с журналистами.

В частности, певец рассказал, что на самом деле он никуда не пропадал, а его проблемы со здоровьем являются настоящей правдой. Об этом он рассказал в программе "Говорит вся страна".

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

"Слава Богу становится уже все лучше и сегодня я уже на коне, как говорится. Многие люди уже знают, что я болел еще до войны. Первый год Олега не было ни для кого: ни для себя, ни для кого. Я вообще не знал, вернусь ли к жизни. Тогда, конечно, мои соцсети были закрыты моим бывшим менеджментом. О болячках моих не хочу рассказывать, чтобы люди ходили ко мне на концерты", - рассказал Винник.

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Ранее, телеведущий Слава Демин предположил, что Олег Винник имеет ложное представление о своих фанатах. Как заявил Демин, Винник считает, что его "ждут миллионы" и именно по этой причине он решил выпустить новую песню после длительного молчания.

А также представитель Олега Винника назвал еще одну версию, почему певец во время полномасштабной войны тайно выехал из страны. Валерия Барон рассказала, что в Украине Виннику негде жить, его дом - в Германии, но он продолжает активно помогать нашей стране в противостоянии оккупанту.

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