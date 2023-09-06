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"Не стоит яйца": Панин обвинил роспропагандистов во лжи и объяснил, что случилось в Эстонии

Дмитрий Видоменко
6 сентября 2023, 16:44 обновлено 6 сентября, 16:59
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Актер Алексей Панин, которого накануне задержала эстонская полиция, вышел на связь и обвинил пропагандистов во лжи о его "дебоше и депортации".
Панин
Алексей Панин объяснил, что случилось с ним в Эстонии / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандальный российский актер Алексей Панин, которого накануне задержала эстонская полиция, обвинил российских пропагандистов во лжи о его "пьяном дебоше и депортации из Эстонии". Он поделился впечатлениями от инцидента в своем Telegram-канале.

По словам звезды, он поскандалил с владельцами стриптиз-клуба, в котором употреблял алкоголь. После чего те вызвали полицию. И копы его отвезли в вытрезвитель.

"Ребята, не успел проснуться – уже куча информации в прессе. Какая-то полиция, депортация. Ребята, все – ложь, абсолютно неправда! Мне позвонили уже 58 каналов со всего мира: из Израиля, Америки. Никакой депортации. Был маленький инцидент, связанный с полицией. Даже нет никакого уголовного дела. […] Официально не нарушал законы Эстонии. Просто произошел бытовой конфликт. Без всяких дебошей, драк и скандалов. Просто решили меня изолировать в 6 часов. Я не сидел в камере. Все прекрасно. У меня нет претензий к эстонской полиции", – сказал Панин.

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Сам актер уверяет, что проблема "не стоит выеденного яйца".

Напомним, ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.

Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.

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