Российский актер Алексей Панин на днях отправился в Таллин, где должен был принять участие в кинофестивале. На границе Эстонии и рф он балагурил и выражал намерение показать свою филейную часть пограничникам страны-агрессора, в которой артист объявлен в розыск "за оправдание терроризма".
Вполне вероятно, что такая возможность Алексею представится - актера в Таллине арестовали за непристойное поведение и доставили в полицейский участок.
Около трех часов утра Панин в состоянии сильного алкогольного опьянения ломился в дома незнакомых людей, перепутав их со своим гостиничным номером. Актер громко ругался, бил посуду, и якобы даже демонстрировал свои обнаженные гениталии. Сейчас он находится в вытрезвителе Ида-Харьюского отделения полиции.
По местным законам его поведение можно квалифицировать, как административное правонарушение. За это Алексея Панина могут депортировать в рф, где ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают росСМИ.
Смотрите видео задержания Алексея Панина в Эстонии:
Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.
Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.
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