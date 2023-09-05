Алексея Панина задержали из-за пьяного дебоша в Эстонии

Непристойное поведение Панина в Таллине может повлечь за собой депортацию в страну-оккупанта.

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Алексей Панин устроил дебош в Таллине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexey.panin.79, Скриншот

Российский актер Алексей Панин на днях отправился в Таллин, где должен был принять участие в кинофестивале. На границе Эстонии и рф он балагурил и выражал намерение показать свою филейную часть пограничникам страны-агрессора, в которой артист объявлен в розыск "за оправдание терроризма".

Вполне вероятно, что такая возможность Алексею представится - актера в Таллине арестовали за непристойное поведение и доставили в полицейский участок.

Около трех часов утра Панин в состоянии сильного алкогольного опьянения ломился в дома незнакомых людей, перепутав их со своим гостиничным номером. Актер громко ругался, бил посуду, и якобы даже демонстрировал свои обнаженные гениталии. Сейчас он находится в вытрезвителе Ида-Харьюского отделения полиции.

По местным законам его поведение можно квалифицировать, как административное правонарушение. За это Алексея Панина могут депортировать в рф, где ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают росСМИ.

Смотрите видео задержания Алексея Панина в Эстонии:

Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.

Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.

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