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"Не смотрите! Это пропаганда": холостяк Топольский устроил истерику из-за фильма "Барби"

Алена Кюпели
4 августа 2023, 11:37 обновлено 4 августа, 12:12
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Алекс Топольский посчитал киноленту посягательством на мужскую свободу и авторитет.
Алекс Топольский и его противостояние с Барби
Алекс Топольский и его противостояние с Барби / Коллаж Главред, фото скриншот, instagram/alex_topolskiy

Бизнесмен и главный герой 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Алекс Топольский, который несколько месяцев после окончания проекта скандалил с финалистками шоу, выдал огромный пост, где раскритиковал нашумевшую мировую премьеру фильма "Барби".

Так, по "авторитетному" мнению Топольского, фильм "Барби" - полное фуфло (неценз - авт). Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Этот фильм подбросил еще больше бревен в костер феминизма, уже горящий невероятным пламенем. Этот фильм еще больше разделил мужчин и женщин в целом. Такое впечатление, что фильм, который должен был быть написан для мам и их 8-летних детей, был написан для "всех кому не лень". Такое впечатление, что авторы сценария решили вообще не возиться на счет юмора, а просто прогнать еще раз идеологию феминизма и подкрутить гайки всем мужчинам, особенно в США", - опасается Топольский за свои "гайки".

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Он полагает, что большинство мужчин из ироничного и глубокого фильма "Барби", были продемонстрированы с женскими чертами характера. "Очень странно, что Кен начал чувствовать себя мужчиной только в тот момент, когда Барби свалила – что они пытались этим показать? Еще больше разделить мужчин и женщин?" - вопрошает "Холостяк", который во время проекта не смог построить крепкие отношения и не раз был обвинен девушками в повышенном внимании и восхвалении к собственной персоне.

Теперь вы знаете, почему не стоит смотреть
Теперь вы знаете, почему не стоит смотреть "Барби" :) / Скриншот Instagram/alex_topolskiy

Топольский также узрел "невероятное количество непонятных сценарных недоработок". "В общем друзья я сохраню вам два часа времени и просто скажу не смотрите!" - рьяно командует Топольский.

"И не забывайте, что этот фильм с его пошлым юмором и феминизмом будут смотреть миллионы детей до 10 лет, которые как губка будут впитывать всю риторику фильма! Голливуд going crazy!" - подытоживает он.

К слову, кинолента собрала множество положительных отзывов. Многие кинокритики обратили внимание, что за плоским на первый взгляд образом Барби, поднимаются более глубокие проблемы. Фильм также считается ироничной комедией, а главная героиня Марго Робби через экран отправляет множество важных мессенджей о гендерном равенстве, сексизме, сексуализации женского образа в маркетинговых целях, а также о борьбе женщины за карьеру и место в социуме.

Напомним, ранее Алекс Топольский наконец-то отважился полностью показать, как выглядит его новая девушка, с которой он строит отношения.

Ранее также участница последнего, двенадцатого сезона романтического шоу "Холостяк" Аделина Дели сообщила радостную новость. Оказалось, что девушка, которая совсем недавно боролась за сердце "Холостяка" Алекса Топольского беременна. Фото с округлым животом она поделилась на своей странице в Instagram.

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