Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

Ведущему Юрию Горбунову улыбнулась удача на рыбалке.

Юрий Горбунов похвастался уловом на семейной рыбалке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Вы узнаете:

Юрий Горбунов с сыном отправился на рыбалку

Кого удалось поймать ведущему

Украинский телеведущий Юрий Горбунов вместе с сыном Иваном успешно сходили на рыбалку и поймали настоящего рыбного гиганта. Своим уловом ведущий поделился в Instagram.

Проведя день на водоеме с 8-летним сыном, Горбунову улыбнулась удача - ему удалось поймать рыбу, похожую на белого амура, весом 22 килограмма. На фото с уловом позировали оба рыбака: Юрий и Иван осторожно держали трофей за плавник, ведь он мог вырваться на волю.

Юрий Горбунов поймал 22-килограммовую рыбу / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Несмотря на то, что рыба уже была на крючке, ей повезло - телеведущий решил отпустить добычу обратно в воду.

"Отпустили!", - написал в соцсети Юрий.

Он также добавил, почему именно с сыном принял решение не забирать рыбу домой и похвастался весом своего гигантского улова.

"22 килограмма. Не съесть!", - пояснил ведущий.

Ранее Главред сообщал, что жена Юрия Горбунова ведущая Екатерина Осадчая рассказала, в каком университете и на какой специальности учится ее старший сын. По словам Осадчей, парень после окончания учебы планирует вернуться в Украину.

Также Юрий Горбунов похвастался архивным снимком, на котором он запечатлен с Тиной Кароль. Ведущий посвятил публикацию 30-летнему юбилею 1+1. Поклонники вспомнили, как выглядела Кароль в нулевых и увидели ее в новом амплуа.

О персоне: Юрий Горбунов Юрий Горбунов - украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально женаты. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

