Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

Украинский телеведущий Юрий Горбунов вместе с сыном Иваном успешно сходили на рыбалку и поймали настоящего рыбного гиганта. Своим уловом ведущий поделился в Instagram.
Проведя день на водоеме с 8-летним сыном, Горбунову улыбнулась удача - ему удалось поймать рыбу, похожую на белого амура, весом 22 килограмма. На фото с уловом позировали оба рыбака: Юрий и Иван осторожно держали трофей за плавник, ведь он мог вырваться на волю.
Несмотря на то, что рыба уже была на крючке, ей повезло - телеведущий решил отпустить добычу обратно в воду.
"Отпустили!", - написал в соцсети Юрий.
Он также добавил, почему именно с сыном принял решение не забирать рыбу домой и похвастался весом своего гигантского улова.
"22 килограмма. Не съесть!", - пояснил ведущий.
О персоне: Юрий Горбунов
Юрий Горбунов - украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально женаты. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.
