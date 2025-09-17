Убийство украинки в США: американский рэпер посвятил клип девушке

Создатели клипа решили максимально точно визуализировать ситуацию, которая предшествовала трагедии.

Известный американский рэпер DaBaby презентовал клип на песню Save Me (Спаси меня), основанный на истории убийства украинки Ирины Заруцкой. Исполнитель полностью воссоздал события того трагического дня.

На YouTube-канале DaBaby (настоящее имя - Джонатан Линдейл Кирк) презентовал новую видеоработу, которую посвятил погибшей украинке. В начале клипа кратко рассказывается история Ирины, которая в один обычный день была убита незнакомцем в США.

Создатели клипа решили максимально точно визуализировать ситуацию, которая предшествовала трагедии в трамвае. Для этого они подобрали актеров максимально похожих на свидетелей, жертву и убийцу. Однако, изменили концовку.

В тот момент, когда убийца должен был напасть на девушку, DaBaby, который сидел рядом, хватает его за руку, тем самым останавливая его и спасая прототип украинки. В конце рэпер выводит злоумышленника из транспорта и передает в руки правоохранителей.

Как писал Главред, вечером 22 августа в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Такого наказания требует сам президент США Дональд Трамп.

Позже появилась информация о том, что отец погибшей Станислав Заруцкий, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

