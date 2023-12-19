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"Не ожидал от него": российский режиссер рассказал, чем его поразил Зеленский

Юрий Берендий
19 декабря 2023, 13:05
Российский драматург и режиссер отметил, что многим артистам нужно равняться на Владимира Зеленского.
'Не ожидал от него': российский режиссер рассказал, чем его поразил Зеленский
Российский режиссер рассказал, чем его поразил Зеленский / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот с видео

Российский режиссер и драматург Иван Вырыпаев, который уже на протяжении нескольких лет живет в Польше, поделился своими впечатлениями об президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу "Дождь".

Он выразил восхищение и назвал Зеленского человеком, который его в этом году больше всего впечатлил. Также Вырыпаев отметил, что каждому артисту стоит брать пример с политика.

"Меня Зеленский поразил очень. Правда, поразил меня. Я, конечно, не ожидал от него этого", - сказал российский режиссер

видео дня

Он вспомнил, что еще в 2013 году Владимир Зеленский был участником "Голубого огонька", что стало причиной снобизма гостя. Теперь драматург размышляет, как бы он поступил на месте Владимира Зеленского.

"Я бы возможно убегал, как раз наоборот. А он вот остался. Для меня это вообще урок, и вообще всем артистам урок", – сказал Вырыпаев.

Артист увлечен тем, что Зеленский взял на себя ответственность.

"Я вижу, что человек взял на себя роль менеджера взрослого в смысле ответственности. Вот он делает это, он по настоящему менеджер войны, он точно себя назвал, он именно классно это делает и пытается это делать. Вот у меня, правда, такой восторг", – добавил россиянин.

Напомним, режиссер и драматург Иван Вырыпаев отмечал, что Москва это уже отсталая провинция. Вся Россия - отсталая провинция. По его словам, россияне думают, что у них есть жизнь. А другие люди видят, что никакой жизни там нет.

Также ранее украинский телевизионный продюсер Александр Роднянский, который долгое время жил и работал в России и правдиво рассказывает о войне в Украине, сообщил новость решения Басманного суда Москвы о его собственном аресте. В решении суда также речь идет о заочном аресте российского режиссера Ивана Вырыпаева.

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Владимир Зеленский
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