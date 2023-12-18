$50 тысяч за голову Чичериной: певицу-путинистку накрыла паранойя

Российская певица-пропагандистка Юлия Чичерина, которая регулярно развлекает оккупантов на фронте, говорит, что наняла охранников.

https://stars.glavred.info/50-tysyach-za-golovu-chicherinoy-pevicu-putinistku-nakryla-paranoyya-10525892.html Ссылка скопирована

Юлия Чичерина говорит, что некий американец давал за ее смерть 50 тысяч долларов / коллаж фото УНИАН и Telegram

Скандального известная певица-путинистка Юлия Чичерина (бывшая звезда т.н. "русского рока"), которая регулярно развлекает оккупантов на фронте, говорит, что наняла охранников. Об этом она рассказала в эфире российской пропагандисткой телепередачи.

В припадке всегдашнего своего безумия Чичерина утверждает, что в прошлом году некий американец даже предлагал за голову Чичериной 50 тысяч долларов США.

Певица постоянно проводит концерты на оккупированных территориях, прославляя захватчиков. Неудивительно, что у пропагандистки много недругов. Рассказав о прошлогоднем случае и вознаграждении за ее голову, путинистка добавила, что угроз получает немало. Впрочем, исполнительница верит, что она "на правильном пути".

видео дня

"Конечно, безопасность у меня работает. Я ведь все еще жива!", – "висельнически" шутит путинистка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.