Скандального известная певица-путинистка Юлия Чичерина (бывшая звезда т.н. "русского рока"), которая регулярно развлекает оккупантов на фронте, говорит, что наняла охранников. Об этом она рассказала в эфире российской пропагандисткой телепередачи.
В припадке всегдашнего своего безумия Чичерина утверждает, что в прошлом году некий американец даже предлагал за голову Чичериной 50 тысяч долларов США.
Певица постоянно проводит концерты на оккупированных территориях, прославляя захватчиков. Неудивительно, что у пропагандистки много недругов. Рассказав о прошлогоднем случае и вознаграждении за ее голову, путинистка добавила, что угроз получает немало. Впрочем, исполнительница верит, что она "на правильном пути".
"Конечно, безопасность у меня работает. Я ведь все еще жива!", – "висельнически" шутит путинистка.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.
Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.
До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.
В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.
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