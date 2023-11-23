Безумная путинистка Чичерина "наехала" на оккупантов из-за ликвидации Полины Меньших

Яростная поклонница Кремля, певица и обладательница подозрения от СБУ Юлия Чичерина внезапно "наехала" на оккупантов.

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Юлия Чичерина внезапно обрушилась на своих коллег-оккупантов с критикой / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Cкандально известная певица, путинистка и фанатка Кремля, Юлия Чичерина решила "наехать" на своих же, на оккупантов, за концерт в Донецкой области, куда прилетел "поздравительный" снаряд с установки HIMARS от ВСУ и убил другую российскую певицу-путинистку Полину Меньших. Такой пост традиционного для Чичериной безумного содержания появился на ее Telegram-канале.

Артистка, которая и сама часто выступает перед террористами на временно оккупированном Донбассе, очевидно, испугалась, что ее тоже может ожидать гибель прямо на сцене.

"Мероприятия в зоне военных действий должны проходить без анонсов, внезапно, очень оперативно, мобильно, быстро, по возможности малыми группами и ни в коем случае не в местах, для этого предназначенных. Нельзя толпиться на открытом пространстве, парковаться в кучу, трепаться всем по телефонах, где вы и зачем. Условия на этой войне таковы, что враг видит все, пользуясь западной разведкой, своими стукачами и нашей безответственностью", – в гневе и безумии писала Чичерина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

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