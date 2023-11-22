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Кто такая певица-путинистка Меньших, которую ликвидировали ВСУ на Донбассе

Дмитрий Видоменко
22 ноября 2023, 14:55
Украинские военные точным ударом на Донетчине ликвидировали очередную путинистку – хореографа и актрису театра Полину Меньших.
Полина Меньших
Путинистка-артистка Полина Меньших была ликвидирована вместе с русскими боевиками / коллаж Главред, фото Instagram

Украинские военные накануне точным ударом из установки HIMARS ликвидировали в селе Кумачово (что на временно оккупированном Донбассе) очередную группу оккупантов. И в том числе малоизвестную артистку-путинистку – певицу, танцовщицу и актрису театра Полину Меньших. Момент удара даже попал на видео.

ВСУ ударили из HIMARS по Дому культуры, где проходил концерт для морпехов армии оккупантов. Именно в это время на сцене выступала Меньших. На видеозаписи четко видно, как ура-патриотка выступает перед захватчиками, но внезапно раздается взрыв и гаснет свет. Ирония судьбы ‒ за мгновенье до смерти путинистка успела спеть фразу "Завидуйте нам".

По данным пропагандистских СМИ, Меньших работала педагогом по этническим танцам, возглавляла театр-студию и выступала режиссером одного из спектаклей. На своей странице в соцсетях она активно рассказывала о любви к советским фильмам и русской культуре.

видео дня

Меньших пишет, что частично ее воспитанием занимался дед-офицер, так что "это и повлияло на ее странные для барышни вкусы".

Путинистка часто хвасталась тем, что регулярно ездила на временно оккупированный врагами Донбасс и поддерживала оккупантов на фронте своими выступлениями.

Украинские военные подтверждают удар

Накануне об ударе по 810-й бригаде РФ сообщил украинский боец с позывным "Мадяр". По данным ВСУ, уничтожено 25 оккупантов, около сотни - ранены.

По словам "Мадяра", украинские военные терпеливо дождались приезда российских командиров, чтобы нанести сокрушительный удар по месту скопления врага.

"Мадяр" также подчеркнул, что данная атака является "ответом" ВСУ за удар России по 128-й бригаде.

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