"Мужчины не разбазаривают свой зад": Чичерина села в лужу, пытаясь поздравить россиянок

Чичерина свой бессвязный текст сопроводила фото, на которой позирует в каске, в бронежилете и с автоматом на плечах (сверкая при этом безумной улыбкой).

Юлия Чичерина / коллаж фото УНИАН и Telegram

Скандальная российская артистка Юлия Чичерина (известная своей многолетней поддержкой кровавого путинского режима вообще и боевиков "Л/ДНР" в частности, отличилась новой партией бреда. Теперь она решила поздравить жительниц страны-агрессора с 8 марта – и опять в своей фирменной безумной манере.

Комментировать поток ее сознания хоть сколько-нибудь детально крайне тяжело – в нем причудливо и тесно смешались тезисы кремлевской пропаганды, пещерная гомофобия и стихи поэта Николая Некрасова о "долюшке женской".

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"Как прекрасно жить в стране, где мужчины остаются мужчинами, не меняя пол и не разбазаривая свой зад направо и налево, как еуропэйцы, а женщины - остаются женщинами, останавливая коней на скаку и спокойно входя в горящие избы. Поздравляю нас, девочки!", − написала Чичерина.

Свой чокнутый текст она сопроводила фото, на которой позирует в каске, в бронежилете и с автоматом на плечах (сверкая при этом безумной улыбкой).

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

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