"Я - чучело вечернее": звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку Чичерину

Юрий Великий высмеял абсурдное новогоднее обращение бывшей звезды "русского рока", а теперь - отпетой путинистки Юлии Чичериной.

Звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку Чичериной / скриншот из видео и УНИАН

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял в очередной пародии недавное выступление бывшей звезды "русского рока", а ныне – отпетой путинистки Юлии Чичериной. Свежий ролик артист опубликовал на своем YouTube-канале.

"Некогда известная певица, а ныне, по всей видимости, пациент палаты №6 – Юлия Чичерина, в очередной раз "отличилась" записавши свое новогоднее обращение. У меня было много мужских образов, были и женские. Но "оно" – мне играть еще не приходилось. Хороший повод попробовать. Смеемся – значит не сдаемся", – подписал ролик Великий.

В ролике Юрий Великий предстал в балаклаве и "леопардовом" пледе. И затуманенный поток сознания Чичериной ему удалось передать довольно точно.

"Всем привет. Я - чучело вечернее. Ой, Юлия Чичерина. Хочу сказать, что десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели. Мы долго терпели, когда на Бомбассе расстленивали наших электриков в огородах и бабушек на столбах. И столбы на электроплечах бабушков и электрических огородников", – говорил комик в образе путинистки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

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