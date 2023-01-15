УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Я - чучело вечернее": звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку Чичерину

15 января 2023, 13:07
Юрий Великий высмеял абсурдное новогоднее обращение бывшей звезды "русского рока", а теперь - отпетой путинистки Юлии Чичериной.
Великий, Чичерина
Звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку Чичериной / скриншот из видео и УНИАН

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял в очередной пародии недавное выступление бывшей звезды "русского рока", а ныне – отпетой путинистки Юлии Чичериной. Свежий ролик артист опубликовал на своем YouTube-канале.

"Некогда известная певица, а ныне, по всей видимости, пациент палаты №6 – Юлия Чичерина, в очередной раз "отличилась" записавши свое новогоднее обращение. У меня было много мужских образов, были и женские. Но "оно" – мне играть еще не приходилось. Хороший повод попробовать. Смеемся – значит не сдаемся", – подписал ролик Великий.

В ролике Юрий Великий предстал в балаклаве и "леопардовом" пледе. И затуманенный поток сознания Чичериной ему удалось передать довольно точно.

"Всем привет. Я - чучело вечернее. Ой, Юлия Чичерина. Хочу сказать, что десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели. Мы долго терпели, когда на Бомбассе расстленивали наших электриков в огородах и бабушек на столбах. И столбы на электроплечах бабушков и электрических огородников", – говорил комик в образе путинистки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Юрий Великий записал злую пародию на белорусского диктатора Александра Лукашенко – по поводу того, что на него якобы готовилось покушение.

Великий дал волю своей фантазии и показал, как белорусский диктатор хотел прятаться от "Украины и Польши под руководством НАТО" – причем за шторами в собственном кабинете.

До того российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.

Другие новости:

Юлия Чичерина Юрий Великий новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:07

"Я - чучело вечернее": звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку Чичерину

12:57

Лорак - хвалит, Кароль - хейтит: Кристина Соловий сделала провокационное заявление про поп-сценуВидео

12:53

Спасение из-под руин и "минуты тишины": в Днепре разбирают завалы разрушенного РФ домаФотоВидео

12:31

Умер Вахтанг Кикабидзе

12:27

Маликов высказался о побеге из России

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:23

Убивший более 80 женщин маньяк РФ попросился в армию оккупантов на войну в УкраинуВидео

12:10

"Котострофа": в Днепре спасатели в разрушенном русском ракете доме отыскали пропавшего кота

12:00

Гадания на Крещение 2023: способы узнать имя суженого, судьбу и исполнить желания

11:51

В ВСУ объяснили, почему не смогли сбить взорвавшую дом в Днепре ракету РФВидео

Реклама
11:48

Все больше разбитых сердец: София Ротару показала эмоциональную реакцию на ракетный удар по ДнепруВидео

11:23

Депутат на росТВ на шоу у пропагандиста Шейнина призвал расстреливать за танцы под СердючкуВидео

11:22

Потеряла на войне любимого, родители под завалами: в Днепре девушка чудом выжила после удара РФВидео

10:59

РФ готовит миллионную мобилизацию и этап "большой войны" – экс-советник ПутинаВидео

10:33

Мобилизация в Украине: в каких случаях вручение повестки незаконноВидео

10:25

Оккупанты выпустили половину Калибров: есть угроза нового удара – ОК "Пивдень"Видео

09:39

Королёва впервые высказалась о поддержавшей Украину матери

09:24

Шансы на вступление Беларуси в войну против Украины очень низки – ISWВидео

09:11

Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache – MirrorВидео

09:02

От удара вражеской ракетой по дому в Днепре погибли 20 человек - губернатор

08:30

Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023: Овнам – изменения, Львам – безграничные возможности

Реклама
08:23

Пригожин заполучил свою личную Чернобаевкумнение

07:48

Британский премьер анонсировал передачу Украине партии мощных САУ AS-90

07:47

Могилевская рассказала, почему так долго была однаВидео

06:22

Стрелочник назначен и это - Герасимовмнение

03:20

Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минутВидео

02:35

"Весна" нагрянет неожиданно: Украину накроет африканская аномалия — синоптикВидео

01:35

"К сожалению, еще есть потенциал": эксперт сказал, на сколько волн ударов России еще хватит ракетВидео

00:51

Почему 15 января нельзя стричь волосы: приметы, которые могут принести большие неприятностиВидео

00:16

Ракетный удар по Днепру: 12 погибших и 64 раненых - новые деталиФотоВидео

00:08

Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушатьВидео

14 января, суббота
23:48

Сколько может хранится еда в холодильнике: все, что нужно знать, чтобы не отравиться

23:10

"Она упала на подъезд": ракету, которая ударила по дому в Днепре, сбило ПВО - АрестовичФотоВидео

22:45

Уже бомбил Кременчуг: стало известно имя командира РФ, ответственного за удар по ДнепруФотоВидео

22:41

"Выражаю возмущение": премьер Молдовы разозлилась из-за падения обломков российской ракетыВидео

21:53

У Зеленского рассказали о масштабах трагедии в Днепре и новых жертвахФотоВидео

21:30

Разрушен энергоблок: в ДТЭК показали последствия "прилета" по ТЭСВидео

21:19

Какой ракетой россияне ударили по дому в Днепре: появились новые подробности о жертвахФотоВидео

20:43

"Каково быть рядом с мясником?": Кислица жестко наехал на "слепых" коллег в ООНВидео

20:27

Об этом никто не знал: принц Гарри выболтал тайну своего отцаВидео

20:26

Счастье постучалось в двери: 7 имен, которые приносят своим владелицам удачуВидео

Реклама
20:15

"Обещано победоносное наступление": эксперт рассказал о новом плане РФ

19:58

РФ била ракетами по Украине, но обломки упали в Молдове - МВДВидео

19:55

Потепление будет недолгим: в Украину идет новая волна сильнейшего мороза и снегопадаВидео

19:30

Последствия для волос будут ужасными: почему зимой нельзя ходить без шапкиВидео

19:15

За террор будет ответ: Зеленский пригрозил России за чудовищный обстрел дома в Днепре

19:12

Сбиты десятки ракет: в ВСУ рассказали, откуда РФ ударила по жилому дому в ДнепреВидео

18:52

"Догоним, сломаем хребет": Подоляк резко "наехал" на партнеров, которые "подкармливают убийц"Видео

18:32

"Тяжелые" дни впереди: взрывы прогремели на энергообъектах в 6 областях УкраиныВидео

18:30

Где и как лучше хранить лук: вы поразитесь, узнав хитрый "секрет"Видео

18:06

"Не хотим давать козырь Лукашенко": эксперт рассказал, почему Украина не бьет в ответ по Беларуси

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять