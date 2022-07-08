Россия умерла, культура умерла: российский режиссер и драматург высказался о родине

Россия скатывается в Средневековье / коллаж ua.depositphotos.com/

Москва это уже отсталая провинция. Вся Россия — отсталая провинция.

Об этом в интервью изданию "Полигон" сообщил российский режиссер и драматург Иван Вырыпаев.

По его словам, россияне думают, что у них есть жизнь. А другие люди видят, что никакой жизни там, к сожалению, нет.

Читайте такжеЦель Путина – уничтожение культуры Украины: Запад усилил НАТО и не будет стоять в стороне – Байден

"Это очень трагично. Я же не радуюсь этому, там мои друзья, дети, у меня там сын, отец, близкие мне люди, я очень переживаю за это. Но это правда. И самое страшное, что они не хотят это пока признать. Российской культуры больше нет в Европе. Москва это уже провинция, кто сейчас поедет на постановку в Москву?" - говорит он.

Он полагает, что скоро всех худруков порядочных поувольняют. "Я просто называю факт, факт такой: Россия умерла, культура умерла, искусство умерло. Поймите этот факт", - говорит он о россии.

Напомним,

5 июля, на временно закрытой для пассажиров киевской станции метро Майдан Независимости состоялся большой благотворительный концерт Оли Поляковой и Макса Барских ‒ для бойцов ВСУ, волонтеров и их семей.

Полякова исполнила свои легендарные хиты ‒ "Королева ночи", "Счастливые люди", "Шлепки". Кроме того, от певицы на украинском зрители услышали легендарную "Чарівну скрипку" Нины Матвиенко, "Колискову" на мотив не менее легендарной "Мелодії" Мирослава Скорика. Также артистка порадовала зрителей премьерой нового трека ‒ "Оля".