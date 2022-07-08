УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Россия умерла, культура умерла: российский режиссер и драматург высказался о родине

8 июля 2022, 22:15

Драматург полагает, что России нет ни культурной, ни светской.

Россия, музыка
Россия скатывается в Средневековье / коллаж ua.depositphotos.com/

Москва это уже отсталая провинция. Вся Россия — отсталая провинция.

Об этом в интервью изданию "Полигон" сообщил российский режиссер и драматург Иван Вырыпаев.

По его словам, россияне думают, что у них есть жизнь. А другие люди видят, что никакой жизни там, к сожалению, нет.

Читайте такжеЦель Путина – уничтожение культуры Украины: Запад усилил НАТО и не будет стоять в стороне – Байден

"Это очень трагично. Я же не радуюсь этому, там мои друзья, дети, у меня там сын, отец, близкие мне люди, я очень переживаю за это. Но это правда. И самое страшное, что они не хотят это пока признать. Российской культуры больше нет в Европе. Москва это уже провинция, кто сейчас поедет на постановку в Москву?" - говорит он.

Он полагает, что скоро всех худруков порядочных поувольняют. "Я просто называю факт, факт такой: Россия умерла, культура умерла, искусство умерло. Поймите этот факт", - говорит он о россии.

Напомним,

5 июля, на временно закрытой для пассажиров киевской станции метро Майдан Независимости состоялся большой благотворительный концерт Оли Поляковой и Макса Барских ‒ для бойцов ВСУ, волонтеров и их семей.

Полякова исполнила свои легендарные хиты ‒ "Королева ночи", "Счастливые люди", "Шлепки". Кроме того, от певицы на украинском зрители услышали легендарную "Чарівну скрипку" Нины Матвиенко, "Колискову" на мотив не менее легендарной "Мелодії" Мирослава Скорика. Также артистка порадовала зрителей премьерой нового трека ‒ "Оля".

война в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:23

"Навешали россиянам, завалили танковую роту": Арестович рассказал об успехах ВСУ

23:22

У Собчак разглядели приличный беременный живот

23:03

Десантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков и захватили пленных

23:03

Защищая Украину от оккупантов погиб участник шоу Эксы Александр Стрыкаль

22:53

Российский музыкальный критик назвал российскую певицу, которая навсегда покинула РФ

Реклама
22:33

Россияне вербуют в тюрьмах зэков на войну с Украиной - ГеращенкоВидео

22:30

Не только HIMARS: Украина получит от США новый пакет военной помощиВидео

22:29

Олег Жданов. Мощный потенциал Украины в ракетостроенииВидеоблоги

22:15

Россия умерла, культура умерла: российский режиссер и драматург высказался о родине

22:13

Психологическая помощь в условиях войны: простые и важные советы экспертаВидео

21:48

Восстановление дорог: сколько нужно средств и что отстроят в первую очередьВидео

21:46

"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского с ЗалужнымВидео

21:22

Молодая жена Макаревича на тропических островах показала, как выглядит через три месяца после родов

21:11

"Зачем мертвецу 300 тысяч рублей?": россияне активно "косят" от призыва в русскую армию - ReutersВидео

21:08

Огонь по центрам управления и складам: в ОП рассказали о переломе в войне с РФВидео

20:34

"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

20:31

Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"Видео

20:10

Мобильную связь восстанавливают во время войны: стало известно, в каких условияхВидео

20:10

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войныВидео

Реклама
20:03

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевтаВидео

19:58

Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведкаВидео

19:49

Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потериВидео

19:40

Последними в заложниках останутся белорусымнение

19:33

Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни ЧарлтонВидео

19:29

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

19:10

"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады КалининградаВидео

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в МелитополеВидео

18:50

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТОВидео

18:48

"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружиеВидео

18:25

Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноскиВидео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

18:09

Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образомВидео

17:59

Коп-предатель получил пулю: детали ликвидации коллаборанта на ХерсонщинеВидео

17:39

Евгения Гапчинская нарушила молчание: рассказала о муже в ВСУ и показала первую "военную" картину

17:31

Резников раскрыл три сценария завершения войны и назвал срокиВидео

16:59

Мощный пожар на Херсонщине: вспыхнул еще один склад оккупантов РФВидео

16:58

Дипломатический скандал на саммите G20: Лавров снова устроил "цирк"Видео

16:46

Цены на продукты выросли: что подорожало сильнее всего за половину летаВидео

16:40

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
16:34

Жестоко изнасиловал и задушил: в Хмельницком парень зверски расправился с несовершеннолетнейВидео

16:33

"Город на грани катастрофы": Гайдай рассказал о ситуации в СеверодонецкеВидео

16:08

Боевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: воевавшие за Украину иностранцы под угрозой

15:57

"Оккупанты с цепи сорвались": ВСУ устроили Курскую дугу, уничтожив танки РФ вместе с экипажамиВидео

15:54

"Это люди, которые отравили нашу жизнь": Горбунов объяснил, почему нет невиновных русских

15:49

Цены на АЗС обвалились: сколько стоит бензин и автогаз в УкраинеВидео

15:31

Потенциалы абсолютно несравнимы: Песков вслед за Путиным отличился бредом о войне в Украине

15:26

Дочь Поляковой похвасталась, в какой вуз поступила

15:18

"Их всех покромсали": в РФ раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУВидео

15:17

"Я больше не комплексую": Тринчер похвасталась телом в полупрозрачном белье

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять