Режиссер популярных в РФ фильмов воюет на стороне Украины против оккупантов

Андрей Кавун не забыл свои корни и встал на защиту родины.

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Режиссер Андрей Кавун воюет за Украину на фронте / коллаж: Главред, фото: Facebook Андрій Кавун

Многие украинские деятели искусства откладывают свои профессии ради того, чтобы с оружием в руках защищать Украину от оккупанта. Среди них оказался и известный режиссер Андрей Кавун.

В девяностых он перебрался из Львова в Москву, закончил режиссерский факультет ВГИКа и стал снимать фильмы, которые быстро снискали популярность среди российской аудитории. На его счету такие работы: "Охота на пиранью" (2006), "Кандагар" (2010), "Детям до 16" (2010), "Елки 1914" (2014), сериал "Шерлок Холмс" (2013). В 2004 году режиссер был номинирован на "Эмми".

В 2014 году Кавун осудил политику кремля и вернулся в родную страну. Теперь стало известно, что режиссер вступил в ряды ВСУ. Об этом в проекте "Різні люди" рассказал украинский актер Богдан Бенюк, который ранее работал с режиссером.

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Артист отметил, что был поражен храбростью Кавуна, а также его скромностью - в его части никто не знал, что тот является известным деятелем искусства.

"Когда я узнал, что Андрей Кавун, режиссер, у которого я снимался, что он сейчас воюет в украинской армии, сняв восемь фильмов в России. Самодостаточный режиссер, он бросил это все, переехал сюда и пошел воевать. Так у меня слов не было, я когда по телефону с ним говорил и поехал потом к нему в воинскую часть, там встречу сделал и открыл его для своих, потому что в батальоне никто не знал, чем он занимался, и когда я им показал отрывок фильма "Кандагар" и потом говорю: "Вот он, тот режиссер, который это делал". Полковник к нему подошел и спросил: "Почему ты об этом не рассказывал?" А он говорит: "А как я вам должен говорить, что я режиссер, при чем я пришел здесь служить, я буду эти козыри свои открывать". Так он потом перезвонил мне и говорит: "Господин Богдан, вы сделали меня героем нашего батальона", - вспоминает Бенюк.

Ранее стало известно, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" Ярослав Бескоровайный получил повестку. Актер, который волонтерит с первых дней полномасштабной войны, ждет вызова из военкомата.

Также популярный украинский стендап-комик Феликс Редька растрогал Сеть до слез роликом про своего отца-офицера, который защищает Украину от оккупанта.

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