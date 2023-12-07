800 человек аплодировали отцу-офицеру: украинский стендап-комик растрогал Сеть до слез

Популярный украинский стендап-комик Феликс Редька разместил в Instagram трогательное видео с концерта, который он дал в своем родном городе Сумы.
Дело в том, что Редька начал в честь Дня ВСУ со сцены рассказывать публике о своем отце-офицере, который и защищает Украину в боях против русских оккупантов. После этих слов все 800 человек зрителей в зале поднялись и стали аплодировать. Причем они не знали, что папа Редьки впервые пришел на его выступление и всю овацию в свою честь видел лично.
видео дня
Редька признался, что, глядя на неустанные аплодисменты для отца, он ощутил самые сильные эмоции за всю свою сценическую карьеру.
"Папа приехал домой и смог попасть на "Золотые стендапы" в Сумах. Это не было объявлено. Он стесняется. На моменте, когда я начал рассказывать шутки о его военной карьере, люди начали аплодировать стоя. 800 человек аплодируют стоя после слов, что мой папа – офицер ВСУ. Никто не знает, что в этот момент папа в зале. Служил тогда, когда это не было престижно, когда платили три копейки, когда тысячи украинских мальчиков, мечтавших защищать Родину, попали в суровую реальность 90-х, где об их мечты вытирали ноги. Только в 50 лет он, вот так случайно, увидел, что весь этот путь был не зря. Очень люблю своего папу", – написал комик.
Скандальные высказывания Фарион
Напомним, недавно Фарион зашкварилась наглым "наездом" на русскоязычных украинских защитников. Фарион говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.
После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.
После высказываний Фарион военные были разгневаны и набросились на нее. Однако языковед не нашла ничего лучше и пожаловалась ОП на военных. Она призвала наказать военных, которые нецензурно "послали" ее после замечаний насчет общения на русском языке на службе.
Во Львове многие студенты взбунтовались против Фарион и потребовали её увольнения. 15 ноября стало известно о том, что СБУ открыла дело на Фарион. Её подозревают по 4 статьям.
Скандальную Ирину Фарион затем по статье уволили из Львовской политехники. Поводом увольнения стало нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде.
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