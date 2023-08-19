УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Украинский стендап-комик попал в смертельное ДТП

Алена Кюпели
19 августа 2023, 11:19 обновлено 19 августа, 11:29
26
В такси, в котором ехал артист, влетел водитель на скорости 230 км в час.
Антон Молодецкий и его жена находятся в тяжелом состоянии
Антон Молодецкий и его жена находятся в тяжелом состоянии / Коллаж Главред, фото Instagram/molodetskyi_anton, из сети

Известный украинский стендап-комик Антон Молодецкий вместе с женой, танцовщицей и астрологом Ириной Валинкевич угодили в ужасное ДТП.

Несчастный случай произошел между Бучей и Ворзелем. Водитель другого легкового автомобиля, двигаясь со скоростью 230 км/ч, врезался такси, в котором ехала пара.

Об аварии у себя в Instagram рассказала блогер Сабина Мусина.

видео дня
Друзья Мусиной попали в страшное ДТП
Друзья Мусиной попали в страшное ДТП / Instagram/saba.musina

"Антон очень тяжелый, очень. Ира стабильна, перелом ноги, спины, сотрясение, рваные раны и страх", – написала она.

В результате столкновения, водитель такси погиб на месте происшествия, а водитель, который врезался в такси, находится в больнице в стабильном состоянии.

Виновник аварии лежит в соседней палате
Виновник аварии лежит в соседней палате / Instagram/saba.musina

"Иру увидела, успокоилась, но забираю в другую больницу. Очень много переломов и травм", – описала Мусина состояние жены артиста.

Блогер также поделилась, что забрала пострадавшую в другую больницу, потому как к ней уже приходили "решаки". В целях безопасности она также не говорит, в каком именно заведении находится ее подруга.

Мусина также добавила, что дело хотят прикрыть.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская певица Лада Дэнс, внесенная в базу "Миротворец" в 2017 году, попала в ДТП на одной из подмосковных трасс.

Позже в сети появилось видео аварии, в которую угодила российская певица Лада Дэнс. Так, российский пропагандистский телеграмм-канал опубликовал видео ролик, снятый водителем, который сразу после аварии проезжал мимо.

Вас также может заинтересовать:

ДТП новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Тайные переговоры Путина и Эрдогана: в обход Украины с помощью Венгрии готовят сделку - Bild

Тайные переговоры Путина и Эрдогана: в обход Украины с помощью Венгрии готовят сделку - Bild

11:21 Мир
РФ атаковала Хмельницкую и Житомирскую область дронами: есть пострадавшие

РФ атаковала Хмельницкую и Житомирскую область дронами: есть пострадавшие

09:36 Украина
Не только Мелитополь: у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ - ISW

Не только Мелитополь: у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ - ISW

08:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:21

Тайные переговоры Путина и Эрдогана: в обход Украины с помощью Венгрии готовят сделку - Bild

11:19

Украинский стендап-комик попал в смертельное ДТП

11:08

Стано понятно, где служит Виталий Козловский: певец показал фото фанатам

10:39

"Когда ему руку вылечили?": в Сети насмехаются над Путиным, который приехал в РостовВидео

10:25

"Воевать до последнего украинца": Лавров расплевался желчью и пригрозил Западу ядерной войной

Путин сажает Эрдогана и НАТО на шпагат, РФ хочет развала западной коалиции - КузанПутин сажает Эрдогана и НАТО на шпагат, РФ хочет развала западной коалиции - Кузан
09:36

РФ атаковала Хмельницкую и Житомирскую область дронами: есть пострадавшие

09:30

Сможет ли Украина победить в "дроновой войне"?мнение

09:27

Гороскоп на завтра 20 августа 2023: Весам - компенсация, Рыбам - неожиданная прибыль

08:58

Два раза возвращался на фронт после ран: под Запорожьем погиб известный актер

Реклама
08:43

У русских даже с резервами нет возможности для прорыва фронта - Генштаб Эстонии

08:41

Не только Мелитополь: у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ - ISW

07:47

РФ уже проиграла и не сможет достичь в Украине своей первоначальной цели - Байден

06:10

Что ждет Украину после войнымнение

05:30

Как быстро лепить вареники с картошкой: простой рецепт очень вкусного блюда

04:37

Преображение Господне 19 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:35

Гороскоп на сентябрь 2023 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любвиВидео

02:40

"РФ еще может затягивать войну": Коваленко рассказал, чем будут воевать оккупантыВидео

02:10

Хитрый фокус бывалых водителей сразит наповал: зачем сверлят дыры в дверях авто

01:40

"Ведет себя, как гопник из подворотни": эксперт сказал, зачем Путин хочет запугать Эрдогана

00:30

Дочь умоляет мать, чтобы та выбрала другое имя для своего сына: в чем причина

Реклама
18 августа, пятница
23:33

"Готовим мощные вещи": Зеленский анонсировал усиление обороны ко Дню Независимости

23:01

"Страшные и трагические истории": Потап написал песню о войне

23:00

Внезапные смерти генералов РФ: в ГУР рассказали об интригах внутри Кремля

22:27

Контрнаступление ВСУ будет долгим: топ-генерал США дал тревожный прогноз

21:30

Решающая фаза контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады – Die Zeit

20:55

Почему не стоит говорить "Західна" или "Східна" Украина: ответ удивит наповал

20:31

Убитых и раненых россиян в два раза больше: в NYT назвали число потерь в войне

19:49

Минное поле пройдено: ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака - CBS News

19:25

Удар по оккупантам в Энергодаре: дроном взорвали верхушку "полиции" РФВидео

19:10

Пенсионер Саркози позорно сплясал под дудку Кремлямнение

18:45

Что можно использовать вместо фольги: 5 лучших вариантов для идеальных блюд

18:34

"Украинская команда" объявила национальный дрон-марафон к 32-й годовщине Независимости: "Несут смерть врагам!" актуально

18:25

Киев выделил на поддержку защитников 5 млрд гривен в этом году и почти 1 млрд – в минувшем, - Кличко

18:20

РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали вероятную дату обстрела

17:32

США готовы одобрить передачу Украине F-16: у Байдена назвали главное условие

17:28

Задача для настоящих гениев: нужно найти питона на берегу океана

16:56

Окончание войны в Украине: в разведке ответили на главный вопрос

16:27

Бойфренд Лорак показал своих детей, с которыми он больше не живет

16:07

Почему жители Восточной Азии безумно боятся цифры 4: жуткие предрассудки азиатов

16:07

В ОП жестко ответили на скандальное заявление чиновника НАТО о сдаче территорий

Реклама
16:06

"Конец нашей истории": жена Виктора Павлика заговорила о расставании

16:02

С Яблочным Спасом 2023 - теплые поздравления и открытки

15:20

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо найти всех кроликов за 10 секунд

14:58

РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены жилые дома и учебные заведенияФото

14:46

Зерновой террор РФ грозит ЕС катастрофой: эксперт объяснил подлый план Кремля

14:41

Что на самом деле означает "козел відпущення": Авраменко объяснил колоритное выражениеВидео

13:52

ВСУ получили пикап Nissan Navara при содействии Favbet Foundation

13:44

Эмили Ратаковски показала великолепный пресс и выгуляла стильный образ

13:41

"Будут провокации РФ на море и на суше": эксперт назвал последствия бездействия Запада

13:18

Есть ли угроза переброски войск РФ к Харькову: эксперт объяснил ситуациюВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять