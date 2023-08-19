Украинский стендап-комик попал в смертельное ДТП

В такси, в котором ехал артист, влетел водитель на скорости 230 км в час.

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Антон Молодецкий и его жена находятся в тяжелом состоянии / Коллаж Главред, фото Instagram/molodetskyi_anton, из сети

Известный украинский стендап-комик Антон Молодецкий вместе с женой, танцовщицей и астрологом Ириной Валинкевич угодили в ужасное ДТП.

Несчастный случай произошел между Бучей и Ворзелем. Водитель другого легкового автомобиля, двигаясь со скоростью 230 км/ч, врезался такси, в котором ехала пара.

Об аварии у себя в Instagram рассказала блогер Сабина Мусина.

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Друзья Мусиной попали в страшное ДТП / Instagram/saba.musina

"Антон очень тяжелый, очень. Ира стабильна, перелом ноги, спины, сотрясение, рваные раны и страх", – написала она.

В результате столкновения, водитель такси погиб на месте происшествия, а водитель, который врезался в такси, находится в больнице в стабильном состоянии.

Виновник аварии лежит в соседней палате / Instagram/saba.musina

"Иру увидела, успокоилась, но забираю в другую больницу. Очень много переломов и травм", – описала Мусина состояние жены артиста.

Блогер также поделилась, что забрала пострадавшую в другую больницу, потому как к ней уже приходили "решаки". В целях безопасности она также не говорит, в каком именно заведении находится ее подруга.

Мусина также добавила, что дело хотят прикрыть.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская певица Лада Дэнс, внесенная в базу "Миротворец" в 2017 году, попала в ДТП на одной из подмосковных трасс.

Позже в сети появилось видео аварии, в которую угодила российская певица Лада Дэнс. Так, российский пропагандистский телеграмм-канал опубликовал видео ролик, снятый водителем, который сразу после аварии проезжал мимо.

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