"Не надавайте нам люлей": Алина Гросу показала лицо сына

Певица отпраздновала важную дату для первенца.

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Алина Гросу показала лицо сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

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Как выглядит сын Алины Гросу

Алина Гросу показала лицо сына

Известная певица Алина Гросу поделилась снимками сына в Instagram. После крещения артистка больше не скрывает лицо Марка-Габриэля.

Гросу опубликовала милое видео с малышом и несколько снимков. Марк-Габриэль предстал перед поклонниками певицы в стильном красном спортивном костюмчике.

видео дня

Как выглядит Марк-Габриэль / фото: instagram.com, Алина Гросу

Не на всех снимках малыш вел себя спокойно — Алина показала и кадры, на которых сын капризничал. Рядом с Марком-Габриэлем поставили тортик с цифрой один в честь первого прожитого месяца.

Артистка заранее предугадала вопросы в комментариях и решила успокоить поклонников — несмотря на впечатление от фотографий, малыш на них не сидит и находится в удобном положении.

Сын Алины Гросу / фото: instagram.com, Алина Гросу

"Можно ли он у вас здесь немного посидит? Марку уже почти 2 месяца. Эти фотографии из нашего архива. На последней фотографии хоть и кажется, что он сидит, он там лежит. Это визуальный обман, не давайте нам за это люлей, уже хватило от дедушек и бабушек", — написала Гросу.

Алина Гросу родила сына — как это было

Украинская исполнительница Алина Гросу впервые стала мамой, родив сына в апреле 2026 года. Певица подчеркнула, что роды проходили на родине, в Украине. Мальчик появился на свет настоящим богатырем — его вес при рождении составил почти 5 килограммов. Молодая мама добавила, что новорожденный уже вовсю проявляет свой "голос" и демонстрирует первые музыкальные задатки.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Иво Бобул удивил поклонников кардинальными переменами во внешности, вызванными сильным похудением. Поводом для обсуждения стал новый кадр артиста в Instagram, на котором отчетливо видны результаты снижения веса.

Также в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл наметился очередной виток острого соперничества. На фоне растущей популярности принцессы Уэльской среди общественности и СМИ, герцогиня Сассекская приняла решение оперативно отреагировать и предпринять ответные действия.

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О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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