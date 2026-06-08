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"Готова использовать ребенка": Меган Маркл бросила вызов Кейт Миддлтон

Кристина Трохимчук
8 июня 2026, 05:55
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Соперничество между женами принцев обострилось.
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, meghan

Вы узнаете:

  • Меган Маркл соперничает с Кейт Миддлтон
  • Как она использует принцессу Лилибет

Соперничество между Кейт Миддлтон и Меган Маркл внезапно обострилось. Как сообщает Woman&Home, герцогиня Сассекская приняла крайние меры, чтобы переплюнуть принцессу Уэльскую.

После того как Кейт Миддлтон оправилась от рака, принцесса начала активно возвращаться к работе и совершила успешный визит в Италию в рамках своей инициативы, связанной с ранним развитием детей. Из-за того, что жена принца Уильяма пользуется большим успехом среди публики и прессы, Меган Маркл решила срочно нанести ей ответный удар.

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"И тут же появляется Меган, пытаясь сделать то же самое или даже переплюнуть ее. Я понимаю, что она всегда видела в принцессе соперницу, но, несмотря ни на что, ей будто постоянно нужно что-то доказать", — считает королевский эксперт Эмили Эндрюс.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл с дочерью Лилибет / фото: instagram.com, Меган Маркл

Для того чтобы снова повысить свою популярность, Меган Маркл готова пойти на крайние меры. Ее главный козырь — принцесса Лилибет, которую она начала активно демонстрировать в соцсетях.

"Она лишь дразнит публику, показывая лица своих детей: то мельком сбоку, то со спины на тыквенной грядке, то скрывая их лица за эмодзи в Диснейленде, то на семейной фотографии в саду. Как правило, все это делается с очевидной целью — продвинуть свой бренд и лайфстайл-бизнес (даже свечи в ее линейке пронумерованы в соответствии с датами рождения детей)", — поделилась королевский эксперт.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дети
Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дети / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вопросы вызывает и позиция принца Гарри, который ранее высказывал недовольство эксплуатацией себя в королевской семье. Тем не менее, когда дело касается собственных детей и достижения коммерческих целей, его мнение уже не столь категорично.

"Гарри годами жаловался, что его жизнь была "коммерциализирована" еще с подросткового возраста. Однако Меган, по моему мнению, делает практически то же самое для раскрутки своего бренда. Ее дети имеют королевские титулы, королевские имена, а их дедушка — монарх. То самое, что она, по ее словам, ненавидит, — это то, что она использует для самопиара", — высказалась Эмили Эндрюс.

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О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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