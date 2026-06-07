"Вместе с семьей": Могилевская показала мужа и сюрприз для него

Вы узнаете:
- Муж Натальи Могилевской празднует день рождения
- Как его поздравила певица
Известная украинская певица Наталья Могилевская сделала роскошный подарок возлюбленному в честь его дня рождения. Артистка с семьей отправилась на отдых в Одессу, о чем рассказала в Instagram.
Пара с детьми остановилась в роскошном отеле. Могилевская провела экскурсию по номеру, главной особенностью которого стало джакузи прямо в комнате. На одном из кадров Наталья случайно засветила супруга, который отдыхал во время ее расслабления в воде.
"Мы в Одессе. Приехали семьей немного отдохнуть и отпраздновать одно событие. У моего мужа день рождения. Мы взяли номер с детьми. С праздником тебя, дорогой", — поздравила возлюбленного певица.
Наталья и Валентин взяли с собой и детей. На видео артистки можно было увидеть ее младшую дочь Соню, которая с удовольствием играла на пляже и даже нарисовала на песке сердечко.
"Лето, Одесса и несколько дней вместе с семьей. Иногда для счастья нужно просто сменить ритм и побыть рядом с самыми родными", — подытожила Могилевская.
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О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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