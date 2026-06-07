Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

Кристина Трохимчук
7 июня 2026, 13:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Путинист снова увлекся пластической хирургией.
Филипп Киркоров - пластическая операция
Филипп Киркоров - пластическая операция / коллаж: Главред, фото: Стархит

Вы узнаете:

  • Филипп Киркоров сделал пластическую операцию
  • Как отреагировали на изменения певца в сети

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова удивил поклонников результатом своего увлечения пластической хирургией. РосСМИ опубликовали снимки, на которых заметен новый нос артиста.

Киркоров появился на "Премии МУЗ-ТВ", где показал публике свое новое лицо. Слухи о ринопластике путиниста разгорелись некоторое время назад, а сейчас поклонники смогли детально рассмотреть результаты вмешательства хирурга. Нос Филиппа стал более курносым и вздернутым вверх, что кардинально изменило черты артиста.

видео дня
Нос Филиппа Киркорова - до и после
Нос Филиппа Киркорова - до и после / фото: t.me/Ego_svita

Певца сразу забросали вопросами о его изменениях, но он отказался общаться с прессой. В это же время в сети активно начали обсуждать пластику путиниста. Комментарии были очень язвительными — внешность Киркорова теперь сравнивают с мопсом или пекинесом, отличительной особенностью которых является приплюснутая морда.

Как сейчас выглядит Филипп Киркоров
Как сейчас выглядит Филипп Киркоров / скрин из видео

Это не первый раз, когда увлечение пластической хирургией выходит Филиппу Киркорову боком. В 2023 году Киркоров задался целью обрести спортивное телосложение, однако пошел не в тренажерный зал, а к пластическому хирургу. Путинист сделал контуринг пресса и грудных мышц, причем, что примечательно, сам открыто признавал, что результат операции изуродовал его.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что судья знаменитого кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская не осталась в стороне от критики в соцсети Threads, где бурно обсуждали ее новые изменения во внешности. Звезда предпочла не отмалчиваться и жестко ответила своим хейтерам.

Также украинский продюсер Юрий Никитин сделал неожиданное откровение о романе с Ириной Билык. Юрий рассказал, что в свое время они с певицей всерьез задумывались о рождении общих детей, однако этим планам так и не суждено было реализоваться.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

12:19Украина
Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

12:01Война
Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Последние новости

13:35

Клещи будут обходить ваш двор стороной: ученые раскрыли надежный способ защиты

13:25

Как сказать по-украински "качели" — правильный ответ знают не всеВидео

13:18

Главный признак зрелости: как выбрать самый сладкий арбуз

13:00

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

12:51

Киев только второй: какой город в Украине официально самый большой, ответ удивитВидео

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
12:42

Любовный гороскоп на 8–14 июня: Близнецам — флирт, а Девам — самоуважение

12:32

Зачем кофейную гущу поливают уксусом: кухонный трюк, который поразит результатом

12:19

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

12:18

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

Реклама
12:15

Урожай томатов можно потерять в считанные дни: как распознать опасных вредителей

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

12:01

Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

11:31

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:25

Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

11:16

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

11:14

"Мы искренне рады возвращению пленных", — Буданов о моментах радости во время войны

10:44

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецам — долги, Скорпионам — осторожность

10:41

"Не обращаю внимания": неузнаваемая Мартыновская сделала заявление по поводу внешности

10:29

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

09:46

"Зачем жениться": Никитин удивил признанием о романе с Билык

Реклама
09:41

Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

09:36

РФ атаковала жилые дома, храм и инфраструктуру в Одесской области - деталиФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 июня: Весам — выгода, Водолеям — награда

08:47

Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня: что известно

08:45

Догадываются не все: как сказать "лагерь" на украинском - меткие варинаты

08:10

Почему Россия проиграла ещё до окончания войны — объяснение Коваленкомнение

08:07

Картофель больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

07:32

Россия атаковала областной центр: вспыхнул пожар, частично исчез свет

04:53

Пятна от клубники исчезают с одежды за 20 минут: простое средство творит чудеса

04:11

Предупреждение или обычная случайность: что означает, если в церкви погасла свеча

04:00

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

03:31

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участкеВидео

03:03

Название, состав и ещё две детали: что нужно проверять на упаковке корма для кошекВидео

01:50

Астронавты NASA готовятся к срочной эвакуации с МКС: в чем причина

06 июня, суббота
23:35

Автокатастрофа в Киеве: школьник трагически погиб в страшном ДТП

23:34

Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемостиВидео

22:58

Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

22:33

Баллистика достанет до Москвы: детали о новой украинской дальнобойной ракете

22:18

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

21:49

Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все

Реклама
21:24

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

20:31

В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания - список

20:29

Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

20:27

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

19:28

Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистостиВидео

19:27

"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

19:19

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:10

Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском моремнение

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять