Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

Путинист снова увлекся пластической хирургией.

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Филипп Киркоров - пластическая операция / коллаж: Главред, фото: Стархит

Вы узнаете:

Филипп Киркоров сделал пластическую операцию

Как отреагировали на изменения певца в сети

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова удивил поклонников результатом своего увлечения пластической хирургией. РосСМИ опубликовали снимки, на которых заметен новый нос артиста.

Киркоров появился на "Премии МУЗ-ТВ", где показал публике свое новое лицо. Слухи о ринопластике путиниста разгорелись некоторое время назад, а сейчас поклонники смогли детально рассмотреть результаты вмешательства хирурга. Нос Филиппа стал более курносым и вздернутым вверх, что кардинально изменило черты артиста.

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Нос Филиппа Киркорова - до и после / фото: t.me/Ego_svita

Певца сразу забросали вопросами о его изменениях, но он отказался общаться с прессой. В это же время в сети активно начали обсуждать пластику путиниста. Комментарии были очень язвительными — внешность Киркорова теперь сравнивают с мопсом или пекинесом, отличительной особенностью которых является приплюснутая морда.

Как сейчас выглядит Филипп Киркоров / скрин из видео

Это не первый раз, когда увлечение пластической хирургией выходит Филиппу Киркорову боком. В 2023 году Киркоров задался целью обрести спортивное телосложение, однако пошел не в тренажерный зал, а к пластическому хирургу. Путинист сделал контуринг пресса и грудных мышц, причем, что примечательно, сам открыто признавал, что результат операции изуродовал его.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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