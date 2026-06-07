"Зачем жениться": Никитин удивил признанием о романе с Билык

Юрий Никитин озвучил свое главное условие для брака.

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Юрий Никитин и Ирина Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Никитин, Ирина Билык

Вы узнаете:

Юрий Никитин рассказал про отношения с Ириной Билык

Почему звездная пара не поженилась

Известный украинский продюсер Юрий Никитин удивил признанием об отношениях с Ириной Билык. В интервью Славе Демину он раскрыл, почему так и не женился на певице.

По словам Никитина, главным условием для заключения официального брака для него было наличие общих детей. Без этого обстоятельства, по мнению продюсера, свадьба не имеет смысла.

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Юрий Никитин и Ирина Билык в молодости / instagram.com, Ирина Билык

"Для меня официальное бракосочетание — тогда это было что-то такое странное. Я не понимал, зачем, когда нет детей. Когда есть дети — понятно. А когда нет детей — на что оно влияет? Я не понимал, что решает штамп в паспорте, кроме каких-то бытовых моментов. Если нет таких споров, то зачем жениться?", — заявил Юрий.

Продюсер упомянул, что видел неудачные примеры браков в своей семье, поэтому не спешил с предложением руки и сердца. Также важным обстоятельством была занятость артистов. Юрий признался, что они с Билык обсуждали вероятность появления детей в их союзе, но этому так и не суждено было сбыться.

Ирина Билык сейчас / фото: instagram.com, Ирина Билык

"У нас были разговоры о детях… Но не так, что она говорила, что хочет ребенка, а я запрещаю. Это были не об этом разговоры, а просто гипотетически", — высказался Никитин.

Юрий Никитин и Ирина Билык — личная жизнь

Юрий Никитин и Ирина Билык были одной из самых ярких и влиятельных пар украинского шоу-бизнеса 90-х годов. Их роман длился около восьми лет, на протяжении которых Никитин не только оставался возлюбленным певицы, но и выступал в роли ее продюсера. Несмотря на то, что пара в итоге рассталась, они смогли сохранить теплые дружеские отношения и продолжили многолетнее партнерство.

Ирина Билык / инфографика: Главред

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что всвоем новом интервью знаменитый продюсер Юрий Никитин откровенно поделился подробностями официального расставания с певицей Ольгой Горбачевой. Музыкальный деятель признался, что бракоразводный процесс затянулся.

Также исполнительница Мила Нитич поделилась личной драмой, откровенно рассказав о пережитом выкидыше на раннем сроке. Певица призналась, что потеря ребенка не прошла бесследно и спровоцировала серьезные осложнения со здоровьем.

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О персоне: Юрий Никитин Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

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