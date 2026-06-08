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Исхудавший Иво Бобул поразил сеть своим видом: "Постарел вуйко"

Кристина Трохимчук
8 июня 2026, 09:54
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Редкое появление певца вызвало обсуждение поклонников.
Бобул сообщил, что ему повысили пенсию
Как сейчас выглядит Иво Бобул / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Иво Бобул

Вы узнаете:

  • Иво Бобул резко похудел
  • Как он выглядит сейчас

Известный украинский певец Иво Бобул поразил своим видом после резкого похудения. В Instagram появилось фото артиста, на котором стали очевидны изменения в его внешности.

Один из черновицких отелей опубликовал снимок Бобула, который решил остановиться у них. Певец сфотографировался у стойки регистрации в стильном образе, главным акцентом которого стал красный бомбер. Не изменил артист и своей фирменной прическе, которая до сих пор вызывает активные обсуждения в сети.

видео дня
Иво Бобул похудел
Иво Бобул похудел / фото: instagram.com, bukovyna_hotel

Несмотря на стильный наряд, от поклонников не укрылись изменения во внешности артиста. Иво Бобул сильно похудел и осунулся. Некоторые комментаторы даже предположили, что певец воспользовался популярным препаратом для похудения, чтобы достичь такого результата.

Иво Бобул
Как Иво Бобул выглядел раньше / скрин из видео

"О, Иво так хорошо похудел, или такой ракурс. А может, оземпик. Что бы ни было, вид замечательный"

"Что-то Бобул исхудал"

"Постарел вуйко… Но голос, песни — это красота"

Иво Бобул
Иво Бобул / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что давнее противостояние Кейт Миддлтон и Меган Маркл вспыхнуло с новой силой. Герцогиня Сассекская пошла на радикальные шаги в попытке затмить триумф принцессы Уэльской и перетянуть внимание мировой общественности на себя.

Также Камалия встревожила поклонников новостями о резком ухудшении самочувствия. Звезда вышла на связь прямо из автомобиля скорой помощи, рассказав, что прибывшие на вызов медики приняли решение экстренно госпитализировать ее для консультации с хирургом.

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О персоне: Иво Бобул

Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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