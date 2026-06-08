Исхудавший Иво Бобул поразил сеть своим видом: "Постарел вуйко"

Вы узнаете:
- Иво Бобул резко похудел
- Как он выглядит сейчас
Известный украинский певец Иво Бобул поразил своим видом после резкого похудения. В Instagram появилось фото артиста, на котором стали очевидны изменения в его внешности.
Один из черновицких отелей опубликовал снимок Бобула, который решил остановиться у них. Певец сфотографировался у стойки регистрации в стильном образе, главным акцентом которого стал красный бомбер. Не изменил артист и своей фирменной прическе, которая до сих пор вызывает активные обсуждения в сети.
Несмотря на стильный наряд, от поклонников не укрылись изменения во внешности артиста. Иво Бобул сильно похудел и осунулся. Некоторые комментаторы даже предположили, что певец воспользовался популярным препаратом для похудения, чтобы достичь такого результата.
"О, Иво так хорошо похудел, или такой ракурс. А может, оземпик. Что бы ни было, вид замечательный"
"Что-то Бобул исхудал"
"Постарел вуйко… Но голос, песни — это красота"
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О персоне: Иво Бобул
Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
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