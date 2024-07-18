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Не могут поверить: Алсу рассказала, как дети реагируют на поступок ее мужа

Алена Кюпели
18 июля 2024, 23:24
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Российская певица Алсу поделилась некоторыми моментами со своей личной жизни.
Алсу рассказала о личной жизни
Алсу рассказала о личной жизни / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину рассказала, как ее дети реагируют на развод певицы с Яном Абрамовым.

Как пишет пропагандистское издание "Стархит", Алсу сама лично рассказала, как ее дети реагируют на расставание с мужем.

По ее словам, это все невозможно скрыть от детей. "Ничего не говорят, они любящие, замечательные детки, они моя душа, мое сердце. Как их отгородишь от всего? Это невозможно. Естественно, все открыто, они все видят. Но для них я просто мама, они иногда с каким-то удивлением и стеснением реагируют, как мне оказывают знаки внимания в разных местах. До сих пор не могут поверить. Недавно пришли и сказали: "Мама, да ты легенда", — сказала певица в Санкт-Петербурге на фестивале "Белые ночи".

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Кто такая Алсу

Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

По словам Алсу, у нее все отлично, ведь в 40 лет "жизнь только начинается".

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Напомним, ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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